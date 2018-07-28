İmar affına 3 milyon 158 bin başvuru yapıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 'İmar Barışı' adı altında ilan edilen imar affı konusunda açıklamalarda bulundu. Kurum, bugünde dek İmar Barışı uygulamasına 3 milyon 158 bin başvurunun olduğunu söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İmar Barışı'nın yeni kaçak yapı yapma kanunu olmadığını belirterek, belediye başkanlarından yeni kaçak yapılara müsaade etmemelerini istedi.

Bakan Kurum, İzmir'deki programı kapsamında İzmir Valiliğini ziyaret etti.

Kurum, Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'nde kurumların hızlı hareket etmesi ve kararların daha hızlı alınmasının büyük önem arz ettiğini vurguladı. Kurum, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kendilerinden 100 günlük bir eylem planı istediğini bu konuda gerekli çalışmaları yaptıklarını belirterek, bu çalışmayı Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde açıklayacakları bilgisini paylaştı.

3 MİLYON 158 BİN BAŞVURU

Vatandaşların "İmar Barışı"ndan 31 Ekim'e kadar faydalanabileceğine dikkati çeken Kurum, şöyle devam etti:

"Bugüne kadar bununla ilgili 3 milyon 158 bin başvuru oldu. İzmir'de de 275 bin başvurumuz var ve yaklaşık 1 milyar lira da hazineye kaynak sağlanmış oldu. İzmir'deki yapılara baktığımızda 2,5 milyon yapımız var ve bu yapı stokunun yaklaşık yüzde 65'i de riskli. Bu başvuru sayısının yüksek olmasının en önemli sebebi de budur diye düşünüyoruz. Bugünkü gündemimizde bu riskli yapı stokuyla alakalı Bakanlığımız olarak hızlı, pratik kararlar alıp uygulamaya nasıl geçebiliriz, açıkçası tüm genel müdürlüklerimizle buradayız yapılması gerekenler neyse bunların kararlarını burada alıp hayata geçirmek istiyoruz."

Konuşmasında İmar Barışı ile uyarılarda bulunan Bakan Kurum, şunları ifade etti:

"İmar Barışı ile ilgili denetimleri yapıyoruz. Şunu çok net söylemek istiyorum, İmar Barışı yeni kaçak yapı yapma kanunu değildir. Şu an biz kaçak yapı yapılmasını kesinlikle istemiyoruz. 2017 sonuna kadar yapılan yapıları ilgilendiriyor, dolayısıyla buradan bütün belediye başkanlarınıza duyuruyorum, kesinlikle yeni bina yapılmaması noktasında hassasiyetlerini göstermelerini kendilerinden rica ediyorum. Buna ilişkin ekiplerimiz yine sahadalar bizim tabiat varlıkları alanlarında, çevre koruma alanlarında yeni yapı yapılmasına müsaade etmeyeceğiz. Yeni yapılan yapılarla ilgili kanuni işlem neyse gereğini yapacağız."