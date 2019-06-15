İmam hatibe dönüştürülecek okulun velileri eylem yaptı

İstanbul Beşiktaş’ta bulunan İsmail Tarman Ortaokulu’nun imam hatipe dönüştürülmesine karşı mücadele veren veliler ve mahalleliler, dün okul önünde bir araya gelerek eylem yaptı.

“Okulumuz için 1111 gündür nöbetteyiz” dövizinin taşındığı eyleme, CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu da destek verdi.

Öğrenci velileri adına açıklama yapan Bengü Bozkurt Doğan, “Mahkeme kararı gereği normal ortaokul olarak eğitim ve öğretime devam edilmeli, okulun dönüşümü ile kapatılmış olan kütüphane, masa tenisi alanı ve müzik odası aktif hale getirilmelidir. Mahkeme kararıyla imam hatip bölümünün kapatılmış olması nedeniyle, öğrenci veya veli mağduriyeti yaşanmayacaktır. Kontejanların, yüzde elliye yakını boş olan imam hatip sınıflarında yığılma olmayacak, boş alanlarda bir nebze olsun rahatlayacak” dedi. CHP’li Kaboğlu, Mahkeme kararını uygulamayanların suç işlediğini kaydederek “Burada bir ideolojik veya siyasal eğilim söz konusu değildir. Burada nitelikli eğilim için verilen bir mahkeme kararı söz konusudur” dedi.