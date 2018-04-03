Hani yanan ormanlar ağaçlandırılıyordu: İnşaatı diktiler!

Antalya Manavgat’ta 2013’te yangın geçiren Türkbeleni Ormanı’nın üçte biri yapılaşmaya açıldı. Ağaçlandırılması gereken ormanlık alan adeta dev bir şantiye görünümünde…

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bulunan Türkbeleni Ormanı’nda, 26 Temmuz 2013 tarihinde çıkan yangında yaklaşık 100 dekarlık ormanlık alan yandı. İlçe merkezinde yer alan ve yangın riskiyle karşı karşıya bulunan Türkbeleni Ormanının korunması için CHP’li Manavgat Belediyesi, 19 Ağustos 2009 ve 23 Aralık 2011tarihlerinde Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na başvurarak iki kez alanın tahsisini istedi. Ancak Manavgat Belediyesi’nin bu talebi kabul edilmedi. 2013 yılında çıkan yangından yaklaşık üçte birlik kısmı yanan Türkbeleni Ormanı, yangının ardından AKP’li Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne tahsis edildi. Kasım 2016’da ise Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkbeleni Ormanı’nda yanan alanın büyük bölümünü yapılaşmaya açacak projenin ihalesi yapıldı. Manavgat Kent Parkı olarak duyurulan proje kapsamında restoran ve kafeteryalar, amfi tiyatro, yapay gölet, seyir terası ve yatay asansör gibi üniteler yer alıyor. Türkbeleni yangınından kurtulan ağaçların da proje kapsamında alandan sökülmesi ise tepki çekti. Antalya Büyükşehir Belediyesi projeyle Türkbelen Ormanı’nın eskisinden daha yeşil olacağını savunurken akıllara Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun yanan ormanları kesinlikle başka amaçla kullanılmasına izin verilmediği yönündeki açıklamaları geldi.

BAKAN EROĞLU ‘YANAN ALANLARI AĞAÇLANDIRIYORUZ’ DEMİŞTİ

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, yanan ormanların bir yıl içinde ağaçlandırıldığını ve kesinlikle başka amaçla tahsis edilmediğini açıklamıştı. Ancak Antalya’nın Manavgat ilçesinde bulunan ve 2013’te büyük bir yangın geçirerek 100 dekarı küle dönen Türkbeleni Ormanı’nda yükselen beton yapılar Bakan Eroğlu’nun her fırsatta yinelediği bu sözlerini akıllara getirdi.

YANAN ORMANDA RESTORAN, KAFETERYA, AMFİ TİYATRO

Manavgat ilçe merkezinde bulunan Türkbeleni Ormanı’ndaki yangının ardından AKP’li Antalya Büyükşehir Belediyesi 350 dekarlık alanda dev bir kent parkı yapmak için kolları sıvadı. Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ANTEPE A.Ş tarafından yaptırılan ve Kasım 2016’da ihale edilen 30 milyon liralık kent parkı projesinin önümüzdeki yaz sezonuna bitirilmesi planlanıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi, proje kapsamında 2 bin 500 ağaç dikileceği belirtilen Türkbeleni’nin eskisinden daha yeşil hale geleceğini savunuyor. Dört restoran, kafeteryalar, yapay göletü seyir terası, yürüyüş yolları ve macera parkı gibi üniteler içeren proje kapsamında ayrıca alana kolay ulaşımın sağlanabilmesi amacıyla bir de yatay asansör yerleştirilecek. Proje kapsamında Türkbeleni’nde yanan alanın büyük bölümü yapılaşmış olacak.

PROJE İÇİN YANGINDAN KURTULAN AĞAÇLAR SÖKÜLDÜ

Dev bir inşaat şantiyesine dönen Türkbeleni’ndeki çalışmalar sürerken Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı şirketin yangından kurtulan ağaçları sökmesi tepki çekti. CHP Antalya Milletvekili Devrim Kök, yangından kurtulan ağaçların Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin şirketi olan ANTEPE A.Ş tarafından mesire alanı yapılması gerekçesiyle sökülmesine tepki gösterdi. Buradan da pis kokuların geldiğini belirten Kök, Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması talebiyle soru önergesi verdi. Doğa katliamının bir oldu bittiye getirildiğini söyleyen Kök, bölgede bu güne kadar kaç ağaç söküldüğü sorusuna yanıt istediği önergesinde, “Mesire alanı yapmak için asırlık ağaçları katletmek gerekli midir?” diye sordu. Bölgenin talana ve ranta kurban edileceğini öne süren Devrim Kök, Büyükşehir Belediyesi şirketi tarafından yapılan ağaç katliamının sorumluları hakkında gereğinin yapılmasını istedi.

MANAVGAT BELEDİYESİ YANGINDAN KORUMAK İÇİN TAHSİS İSTEMİŞ

26 Temmuz 2013 tarihinde çıkan orman yangından önce CHP’li Manavgat Belediyesi’nin iki kez Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na başvurarak Türkbeleni Ormanı’nın tahsisini istediği ortaya çıktı. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Türkbeleni yangınının ardından düzenlediği basın toplantısında şunları dile getirmişti: “Göreve geldiğimizden beri Türkbeleni`ni çok çok önemsedik. Manavgat`ın kalbinde merkezinde böylesine nadide bir yerin bu kadar sahipsiz, kontrolsüz kalmasına gönlümüz razı olmadı.19. 08. 2009 tarihinde Orman Bakanlığı`na tahsis müracaatında bulunmuştur. Neden tahsis talebinde bulunmuşuz. Türkbeleni tamamen korunaksız, temizlenmeye ihtiyacı var. Her tarafı çalı çırpı. Ayda bir yangın gerçekleşiyor ve bunu Manavgat Belediyesi söndürüyor. Buna gönlümüz razı olmadı. Buranın yok olmaması adına talebimiz olmuştu. Halka ait olan belediyeye burayı verin diye talebimiz oldu. Burayı korurken halkında kullanımına açmak istedik.

‘GEÇERKEN KAFAMI ÖNÜME EĞEREK GEÇİYORUM’

Kent parkı olarak hayata geçirmek, çocuk oyun alanları, mesire alanı, halkımızın nefes alacağı cazibe merkezi olarak hayata geçirmek için buna talep ettik. Ama ne hikmettir ki, Manavgat`ta onlarca şahıs ve teşebbüs orman alanlarını kiraya alırken, 23. 12. 2011`deki ikinci tahsis talebimiz de gerekçesiz olarak burası Manavgat belediyesine verilmemiştir. Ve neticesi şu andaki gibi hezimet. Geçerken kafamı önüme eğerek geçiyorum. Bunun olacağını defalarca söyledik. Farklı amaçlarla buranın kullanıldığını ifade ettik. Bakılmasını temizlenmesi gerektiğini söyledik. Ama lafımız pazara varmadı. Neticesi hep beraber gördüğünüz gibi arkadaşlar. Orayla ilgili acımız hala devam ediyor.”