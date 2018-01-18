Hamile çocuklar skandalını gizleyen hastanede sıkıyönetim

İstanbul Küçükçekmece'deki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ortaya çıkan, 115 hamile çocuğun gizlenip sümenaltı edilmesi skandalının ardından, hastane emekçileri adeta sıkıyönetim altına alındı. soL Haber'e konuşan bir hastane çalışanı, telefonlarının dinlendiğini, yeni bir bilgi sızarsa işten atılmakla tehdit edildiklerini söyledi.

İstanbul Küçükçekmece'deki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ortaya çıkan, 115 hamile çocuğun gizlenip sümenaltı edilmesi skandalının ardından, hastane emekçileri adeta sıkıyönetim altına alındı.

soL Haber'e konuşan bir hastane çalışanı, telefonlarının dinlendiğini, yeni bir bilgi sızarsa işten atılmakla tehdit edildiklerini söyledi.

Tüm hastane çalışanlarının büyük bir gözetim altında olduğunu ifade eden sağlık emekçisi, "Telefonlarımız dinleniyor. Herhangi bir şekilde dışarıya yeni bir bilgi sızarsa işten atılmakla tehdit ediliyoruz. Şu anda bundan daha fazlasını söyleyemem, işten atılmak istemiyorum" dedi.