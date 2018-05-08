Engellilerden hükümete kadro tepkisi

Engelliler Konfederasyonu üyeleri Ankara’da Devlet Personel Başkanlığı önünde toplanarak kamuya atanacak engelli personel sayısının artırılmasını talep etti.

Engelliler Konfederasyonu üyeleri Ankara’da Devlet Personel Başkanlığı binası önünde basın açıklaması yaparak, 22 Nisan’da 90 bine yakın engellinin katıldığı EKPSS sınavı sonrası kamuya atanacak engelli sayısının yalnızca 2 bin 500 olarak ilan edilmesine tepki gösterdi.

“İlk partide alınacak engelli kamu personeli sayısı 2500 olarak açıklanmıştır. Bu sayı, hemen hemen bugüne dek açıklanan en düşük istihdam sayısını ifade etmektedir” denilen basın açıklamasında sınava giren engellilerin sadece yüzde 2,8’inin işe girebileceğine dikkat çekildi. Açıklamada “Eğer bu rakamlar 8-10 bin seviyesine çekilmezse, 2014 yılında Faruk Çelik Bakanımız döneminde olduğu gibi, çetin bir mücadeleye girişileceği muhakkaktır” denilerek şu ifadelere yer verildi:

“Öyle gözükmektedir ki, hükümetimiz engellileri gözden çıkarmıştır. Son açıklanan seçim paketinde engellilere yönelik hiçbir kazanımın öngörülmemiş olması ve engelli kamu personeli istihdamı için 2500 rakamı gibi zavallı bir rakamın telaffuz edilmesi, bu yönde kuvvetli işaretler vermektedir. Unutulmamalıdır ki, engellileri gözden çıkaran hükümetleri, engelliler de gözden çıkarırlar.”