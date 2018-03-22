'Doğan Grubu Katar'a satıldı' iddiası

Doğan Şirketler Grubu'nun Katar'a satıldığı öne sürüldü.

Doğan Şirketler Grubu'nun Katar'a satıldığı iddia edildi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada ise satış görüşmelerinin 890 milyon dolar "hisse değeri" üzerinden yapıldığı belirtildi.

İddiaya göre, kanalın yüzde 70'ini Katarlı beIN Media Group aldı. Demirören Holding A.Ş. ise yüzde 30'luk hisseyi elinde tutacak.

Ulusal Kanal'ın haberine göre, Blu TV, DMC, NetD ve D&R'ın satılmadığı öğrenilirken Kanal D, CNN Türk, Hürriyet, Posta, Fanatik, Doğan Haber Ajansı Katar ortaklı Demirören Grubu'na devredilecek.