Cinsiyetçilik lisenin duyuru panosunda: Ortalığı toplamak kız öğrencilerin görevi!

Dilek Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi beden eğitimi bölümünde 'Sporun Adabı' başlıklı kurallar duyuruldu. Malzemelerin kaldırılması konusunda sıkıntı yaşanması halinde, ortalığı toplamak için kız öğrencilerin çağrılacağının duyurulması velileri adeta isyan ettirdi.

İstanbul Ataşehir Küçükbakkalköy mahallesindeki bir lisede "cinsiyetçi" söylem velilerin ve öğrencilerin tepkisine yol açtı.

Seçim sürecinde okullarda AKP propagandasının yapıldığı Ataşehir, bu kez de "cinsiyetçi" tavra sahne oldu.

Dilek Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, beden eğitimi zümresinin "spor adabı" başlığı altında sıraladığı kurallar velileri öfkelendirdi. Okulun beden eğitimi bölümüne asılan "Sporun Adabı" listesindeki "Aldığınız malzemeleri yerine koyun, kaldıramıyorsanız kız öğrencilerimizi yönlendirelim" ifadesi tepkilere neden oldu.

Listedeki ifadeyi soL'a ileten bir veli, okullarda gericiliğin artması ve cinsiyetçiliğin bu denli dışa vurularak kendini göstermesi karşısında çok üzüldüğünü dile getirdi.