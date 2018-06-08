Camiler genelev yapıldı diyen ilahiyatçıya ceza yok, eleştiren öğrencilere soruşturma

Üniversitelerinde bir öğretim üyesinin sözlerini, okulda açılan Diyanet İşleri Başkanlığı bürosusu ve Erdoğan'ın komünist öğrencilere yönelik açıklamasını protesto eden yedi üniversiteliye soruşturma açıldı.
Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Abdullah Akın üniversitenin resmi radyosundan AKP propagandası da yaptığı konuşmada "Çanakkale'de camileri genelev yaptılar" şeklindeki bir açıklama yapmıştı. Aynı zamanda kampüs içinde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Danışma Bürosu açılmıştı. Bu gelişmelerle birlikte Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Komünistleri üniversitede okutmayacağız" sözlerine de tepki olarak 28 Mart günü üniversiteliler bir basın açıklaması yapmıştı. Bu açıklama nedeniyle geçen hafta Türkiye Komünist Gençliği'nin (TKG) yedi üyesine soruşturma açıldı. Çanakkale'de büyük tepki çeken açıklamaların sahibi Abdullah Akın ise rektörlük tarafından başlatılan inceleme sonucu yalnızca uyarı cezası alarak görevine devam ediyor.
Konuyla ilgili Türkiye Komünist Partisi (TKP) Çanakkale İl Örgütü'nün açıklaması şöyle:
"Üniversitede bilimi ve aydınlanmayı savunmaya devam edeceğiz!
Bir yandan gerici bir meczubun Çanakkale halkına yönelik resmi üniversite radyosundan yağdırdığı hakaretler, bir yanda öğrenciler talep etti yalanıyla açılan Diyanet Danışma Bürosu, bir yanda kampüste bulunan onlarca mescide rağmen gövde gösterisi amacıyla milyonlarca lira harcanarak yapımına başlanan ancak yarım bırakılan cami inşaatı, diğer yanda ise komünistleri üniversite okutmamakla tehdit eden bir Cumhurbaşkanı... Üniversitelerin ve ülkemizin hızla sürüklendiği bu karanlık karşısında yoldaşlarımız sessiz mi kalacaktı? Parti üyemiz olan öğrenci yoldaşlarımız anayasal haklarını kullanarak konuyla ilgili tepkilerini dile getirmişlerdir. Üniversite radyolarının gericilere teslim edildiği, konferans salonlarının AKP'den icazet almayan kimseye kullandırılmadığı bir ortamda yoldaşlarımız kendilerine bırakılan tek aracı; megafonlarını ve sloganlarını kullanmışlardır. Yoldaşlarımıza soruşturma açıldığı aynı günlerde ise gerici öğretim üyesi Abdullah Akın'ın yaptığı gerici ve iğrenç açıklamalar ile ilgili rektörlük tarafından başlatılan inceleme tamamlanarak kendisi yalnızca uyarı cezası almış ve görevine devam etmektedir. Üniversitelerimizi gericiliğe ve piyasacılığa mahkum etmek isteyenler önlerinde dikensiz bir yol umut etmesinler. Türkiye Komünist Partisi ve Türkiye Komünist Gençliği boyun eğmeyenlerin sesini her alana taşımaya devam edecek."