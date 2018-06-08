Camiler genelev yapıldı diyen ilahiyatçıya ceza yok, eleştiren öğrencilere soruşturma

İlahiyat Fakültesi öğretim üyesinin 'Çanakkale'de camileri genelev' yaptılar açıklamasını protesto eden yedi üniversiteliye soruşturma açıldı. Açıklamayı yapan öğretim üyesine ise sadece uyarı cezası verildi.

Üniversitelerinde bir öğretim üyesinin sözlerini, okulda açılan Diyanet İşleri Başkanlığı bürosusu ve Erdoğan'ın komünist öğrencilere yönelik açıklamasını protesto eden yedi üniversiteliye soruşturma açıldı.

Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Abdullah Akın üniversitenin resmi radyosundan AKP propagandası da yaptığı konuşmada "Çanakkale'de camileri genelev yaptılar" şeklindeki bir açıklama yapmıştı. Aynı zamanda kampüs içinde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Danışma Bürosu açılmıştı. Bu gelişmelerle birlikte Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Komünistleri üniversitede okutmayacağız" sözlerine de tepki olarak 28 Mart günü üniversiteliler bir basın açıklaması yapmıştı. Bu açıklama nedeniyle geçen hafta Türkiye Komünist Gençliği'nin (TKG) yedi üyesine soruşturma açıldı. Çanakkale'de büyük tepki çeken açıklamaların sahibi Abdullah Akın ise rektörlük tarafından başlatılan inceleme sonucu yalnızca uyarı cezası alarak görevine devam ediyor.