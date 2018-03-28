Üniversitedeki gerici saldırılara TKG'den yanıt

Türkiye Komünist Gençliği, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde bir eylem yaparak üniversitedeki gerici faaliyetlere tepki gösterdi. Erdoğan'ın açıklamalarına atıf yapan TKG'li öğrenciler, 'Üniversiteden komünistler değil yobazlar kovulacak. Rektörlük tarafından 'öğrenciler talep etti' yalanıyla açılan Dini Rehberlik Bürosu derhal kapatılmalıdır' açıklamasında bulundu, gerici Abdullah Akın'ın görevden alınması çağrısında bulundu.

Geçtiğimiz günlerde AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklama yaparak komünist öğrencileri hedef almıştı.

Türkiye Komünist Gençliği, Erdoğan'ın açıklamalarına ve Çanakkale 18 Mart üniversitesinde rektörlük eliyle yapılan gerici hamlelere bir basın açıklamasıyla tepki gösterdi.

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde konuya ilişkin yapılan basın açıklamasında, "Yıllardır üniversitelerde bilime dair ne varsa yok etmeye çalışan siyasi iktidar okullarımızı medreseye çevirmeye çalışıyor. Komünistlerden rahatsız olmalarının sebebi tam da bu" denilirken, "Bugün bilimi, aydınlığı, özgürlüğü savunan gençlerden rahatsız olanlar üniversitemizdeki cumhuriyet düşmanı, yobaz ilahiyatçı Abdullah Akın’dan en ufak bir rahatsızlık duymuyor" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Üniversitemizdeki devrimci, muhalif öğrencileri elinden gelen baskıyı yapan yandaş rektör Yücel Acer bu gerici akademisyene açıktan sahip çıkıyor. Üniversitede yapılmak istenen evrim panellerine izin vermeyen, bilimden yana etkinlikleri kısıtlamaya çalışan üniversite yönetimi öte yandan aklın ve bilimin rehber olması gereken üniversitemizde ‘’Dini Rehberlik Bürosu’’ açtı.

Diğer yandan muhalif öğrencilerin dağıttığı bildirileri anında toplayan ÖGB ve sivil polisler; "Kadın Erkek yan yana oturmamalı’’ yazan gerici bildirilere göz yumuyor.

Bir kez daha hatırlatıyoruz üniversiteler gericiliğin, karanlığın değil; bilimin yuvasıdır. Üniversiteden komünistler değil yobazlar kovulacak.

Rektörlük tarafından "öğrenciler talep etti" yalanıyla açılan Dini Rehberlik Bürosu derhal kapatılmalıdır.

Üniversitenin resmi radyosunu kullanarak gerici propaganda yapan ve tarihi çarpıtmalarla Çanakkale halkına hakaret eden ilahıyatçı Abdullah Akın görevden alınmalıdır.

Tüm sıra arkadaşlarımıza çağrımızdır.

Gelin bu karanlığı hep birlikte yırtalım.

Yeni bir üniversiteyi, eşitliğin ve özgürlüğün ülkesini hep beraber kuralım.