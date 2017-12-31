Bu bildirileri müftülük dağıttı: Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyiniz

Bursa Gemlik Müftülüğü'nün dağıttığı bildiride "Ey iman edenler, Yahudileri ve Hristiyanları dostlar edinmeyiniz" ifadelerinin geçtiği ayete yer verildi.

Bursa Gemlik Müftülüğü, içinde yılbaşı karşıtı ve Müslüman olmayanlara yönelik ayetlere yer verilen bildiriler dağıttı.

Odatv'deki habere göre, dağıtılan bildiride “Ey iman edenler, Yahudileri ve Hristiyanları dostlar edinmeyiniz. Onlar birbirlerinin dostlarıdırlar. İçinizden kim onları dost ediniz (muhabbet beslerse), muhakkak o da onlardandır. Şüphesiz Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez” ifadeleri yer alıyor. Bildirinin üstünde yer alan hadiste de yılbaşı kutlamalarına vurgu yapılarak, “Şüphesiz her kavmin (milletin) bir bayramı vardır. Bu da (Ramazan ve Kurban) bizim bayramımızdır” ifadelerine yer verildi.

İşte Gemlik Müftülüğü’nün dağıttığı o bildiri: