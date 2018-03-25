Berat Albayrak: Büyük bir doğumun sancısındayız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Afrin harekatına ilişkin açıklamalarda bulundu

Şile İlçe Kongresi'nde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Afrin harekatına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"80 milyonumuzla bu ülkenin beka mücadelesini verdiğimiz günlerden geçiyoruz" diyen Albayrak, "büyük bir doğumun sancısında" olunduğunu öne sürdü.

Albayrak'ın sözleri şöyle:

"AK Parti teşkilatları olarak biz bunun bilinci ve şuuru içerisinde bir teşkilatçılık yapıyoruz. Biz Afrin'de bir avuç çapulcu, terör örgütüyle mi savaşıyoruz? Koca tüneller kazılmış oralarda. Bir avuç çapulcu PKK, YPG terör örgütlerinin yapabileceği şeyler mi bunlar? Ya oradaki silahlar, hangi ülkelerin görüyorsunuz, değil mi? Bu resmi görmek ve nasıl büyük bir doğumun sancısında olduğumuzun farkında olmanız lazım. Hakikat bu. Büyük doğumlar, büyük sancıyla olur. Bu büyük sancı, büyük bir doğumun müjdesi Allah'ın izniyle. Siyaset yapıyoruz, rakiplerimiz var, uyuştuğumuz yerli ve milli, ki bugün MHP ilçe başkanımız da burada, siyaset yapıyoruz. Yerli ve milli duruşumuz var. Ülkenin beka meselesiyle ilgili konularda uzlaştığımız noktalar var; ama bakıyorsunuz ülkede muhalefet yok."