'Ben de ‘Evrim’i okutacağım' diyenler hızla artıyor

Gericiliğe Karşı Aydınlanma Hareketi tarafından hazırlanan 'Kayıp Ünite: Evrim' yoğun ilgiyle karşılandı.

Gericiliğe Karşı Aydınlanma Hareketi tarafından 2017 sonunda tüm yurttaşlara ulaştırmak üzere ücretsiz olarak dağıtıma çıkarılan 'Kayıp Ünite: Evrim' adlı kitapçığa Türkiye’nin dört bir yanından yoğun ilgi sürüyor.

Kitapçığı hem zamanlama hem de içerik olarak “haklı ve isabetli” bulan öğretmenler ve yurttaşlar, kendilerine ve çevrelerine olduğu gibi geniş kitlelere ulaştırma ve okutma konusunda da seferber oldular.

Öğretmenler, okuma ve ulaştırma dışında “okutmanın” daha da önemli olduğunu vurguluyor.

“Müfredatın, bilimi ve gerçeği dışlayan, maddi ve manevi değerler adı altında sadece iktidardaki siyasetin milliyetçi değerlerini ve belli bir dinin belli bir mezhebini anlatan içeriği karşısında ‘Evrim’ gerçekten kayıp ünite yapıldı. Aydınlanma Hareketi’nin kitapçığı bu boşluğu dolduracak nitelikte hazırlanmış” diyen bir öğretmen, “’ben öğretmenim’ diyen herkesin, ‘ben evrimi okutmak zorundayım, okutacağım’” demesi gerektiğini anlatıyor.

Bir başka öğretmen, içeriğe dikkat çekerek “47 sayfada öylesine anlaşılır ve doyurucu anlatım yapılmış ki buradan hareketle bir ders dönemi içinde çok şey anlatılabilir. Evrim kitapçığı hem bu içeriğe sahip hem de kendisini zenginleştiren, araştırmaya sevk eden çalışma”, “başucu kitapçığı olmayı hak ediyor” diyor.

Kitapçığın “dikkat çekici kalitesi”nin Evrim’e, bilime ve gerçeğe çok yakıştığını söyleyen bir başka öğretmen, “Aydınlanma Hareketi, gericiliğin çaldığı bilimi eğitime geri getirirken ‘Kayıp Ünite: Evrim’i öylesine hazırlamış ki, gericiliğe meydan okumuş”; “üstelik ücretsiz dağıtımla da eğitimin kamusal niteliğine vurgu yapılmış, gerici eğitimle birlikte paralı eğitime de yanıt verilmiş”, “ben de Evrim’i okutmak için tüm çabamı ve enerjimi vereceğim” diyerek tüm eğitimcilere mesaj gönderiyor.

Bu ilgi ve değerlendirmeleri sorduğumuz Aydınlanma Hareketi temsilcileri, “niceliksel talebi ve kitapçığı elde etme isteklerini tahmin ettiklerini”, “talep ve dağıtımdan daha önemlisinin okutmak olduğunu”, “bir iki hafta gibi kısa sürede ‘okutma’ hedefinin ‘dağıtım’ hedefi önüne geçmesinin, “nasıl gerçekçi ve amaca uygun bir iş yapıldığı kadar, Türkiye’de eğitimin din ve para tarafından nasıl teslim alındığının, nasıl ayaklar altına alındığının bir sonucu olduğunu” dile getirdiler.

“Kayıp Ünite: Evrim” kitapçığı dağıtım ve okutma çalışması tüm hızıyla devam ediyor. Aydınlanma Hareketi, gerici müfredatın karanlığı ile hedef aldığı genç zihinleri, yobazların insafına terk etmemek görev ve sorumluluğunu taşıyan herkese “kayıp ünite”yi yaygınlaştırma, okuma ve okutma çağrısında bulunuyor.