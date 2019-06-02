Balıkesir'de sınava alınmayan öğrenciler ve velileri isyan etti

Balıkesir'de Devlet Bursluluk sınavına giren öğrenciler yanlış uygulamayla kimliklerinde fotoğraf olmadığı gerekçe gösterilerek sınava alınmadı. Ellerinde okulları tarafından onaylanmış fotoğraflı sınava giriş belgeleri olmasına rağmen kimlik belgelerinde fotoğraf olmadığı için sadece Balıkesir'de ulaşabildiğimiz 100’e yakın öğrenci sınava giremedi.
SINAV GİRİŞ KOŞULLLARI KILAVUZ BELGESİNDE TANIMLANMIŞ
Sınav başvuru sürecinden başlayarak, tüm bir sınav prosedürünü tanımlayan belge "SINAVLA ÖĞRENCİ ALACAK ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA İLİŞKİN MERKEZÎ SINAV BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU" başlığını taşıyor.
Bu dökümanda öğrencilerin yanlarında bulundurmaları gereken belgeler, fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi olarak tanımlanıyor. Adından da anlaşılacağı üzere okullar tarafından onaylanarak öğrencilere teslim edilen sınav giriş belgelerinde fotoğraf bulunuyor. Geçerli kimlik belgesinde fotoğraf bulunması koşulları ise ilgili yasalar ve yönetmeliklele belirlenmiş durumda. Buna göre 15 yaşın altındaki T.C. vatandaşlarının kimlik belgelerinde fotoğraf bulunmuyor. Kanunda tam olarak yer alan ibare ''On beş yaşını tamamlamamış çocukların kimlik kartlarında fotoğraf yer almaz” şeklinde.
DEVLET BURSLULUK SINAVINDA BUGÜN ÖĞRENCİLER MAĞDUR EDİLDİ
Veliler, “Bugün Sınav giriş belgesindeki kimlik bilgileri uyuştuğu halde öğrenciler sınava alınmadı fakat farklı okullarda sınava alım sağlandı. Bu bir haksızlık kuralsa ya hiç alınmasın ya da ayrımcılık yapılmasın bir çok veliden dilekçe ve imza toplayıp gerekli yerlere başvurularımızı yaptık. Öğretmenler tarafından başvuru yapılırken öğrencilerin bu konu hakkında bilgilendirilmesi gerekirdi. Madem bu şekilde yapılacaktı. Çocuklar zamanında kimliklerin fotoğraflı olması konusunda neden uyarılmadı. Öğretmenlerinin ya da gittikleri okul yönetimi tarafından neden bu konu üzerinde durulmadı. Canla başla çalışan çocuklar sınava giremeyerek büyük şok yaşadı. Bazı okullarda bu durum olmasına rağmen öğrenciler sınava alınmışlar. Madem alınmaması gerekiyorsa diğer okullar neden sınava öğrencileri aldı. Eski kimlilikler sınava alınmayarak mağdur etmeye hakları yok” diyerek tepki gösterdi.