Bahçeli AKP karşıtlarına seslendi: Alayınızı şaşkına çevireceğiz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Türkiye tarihinde yeni bir dönem başlayacağını öne sürdü. Bahçeli, "1923 Türkiye Cumhuriyeti, 1946 ile çok partili hayata geçişle kuruluşunu tamamlamıştır. 2019 yılından itibaren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin iyice oturması en mühim hedeftir" dedi. AKP karşıtlarına seslenen Bahçeli "Alayınızı şaşkına çevireceğiz" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Osmaniye’de açılış ve temel atma töreninde konuştu.

Türkiye’nin yeni döneme girdiğini söyleyen Devlet Bahçeli, “Yenikapı Buluşması ile Türkiye, yeni bir döneme girmiş ve adımını atmıştır. ‘Yenikapı ruhu’ siyasi zemine kesin olarak taşınmıştır. Kimsenin menfaate dayalı siyasi hesaplarla hareket etme şansı kalmamıştır. Milletimiz, bizden bunu beklemişti” dedi.

Anayasa değişikliğinin uygulamaya geçmesiyle Türkiye’de üçüncü bir dönem başlayacağını belirten Devlet Bahçeli, şöyle devam etti:

“Cumhuriyet tarihimizde üçüncü bir dönemin başlayacağı kesinleşmiştir. 1923 Türkiye Cumhuriyeti, 1946 ile çok partili hayata geçişle kuruluşunu tamamlamıştır. 2019 yılından itibaren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin iyice oturması, yerleşmesi önümüzdeki en mühim hedeftir. Bizim kaygımız ülkemizdir, derdimiz milletin huzuru, refahı, Osmaniye’nin güvenliğidir.”

"AKP İLE İLE HAREKET EDEREK KATKI SAĞLAMAYI HEDEFLİYORUZ"

2019 seçimlerinde AKP ile hareket edeceklerini söyleyen Bahçeli, “Türkiye artık yeni bir siyasi sürece girmiştir. Bundan geri dönüş yoktur. Milletvekili ve cumhurbaşkanı seçiminde, AK Parti ile hareket ederek katkı sağlamayı hedefliyoruz. Milletimizin beklentilerine kulak veriyoruz” dedi.

"ALAYINIZI ŞAŞKINA ÇEVİRECEĞİZ"

Devlet Bahçeli, şunları söyledi:

“İtirazların Türkiye hasımlarından geleceğini beklerken içerideki uzantılar ses veriyor. Kandil havarileri birer birer saklandıkları deliklerden fırlayıp kendilerine ele veriyorlar. Darbe ve işgal girişimi karşısında muğlak kalanlar bugün bize saldırıyorlar. Bunlar ‘Atatürk’ün partisiyiz’ deyip Atatürk’ün aziz hatırasını zehirleyen şuursuzlardır. Varsın şer odakları, işbirlikçileri beraber olsun. Ismarlama projelerle siyasi senaryo kuranlara diyorum ki, sizin bir Allah’ın da bir hesabı vardır. Alayınızı şaşkına çevireceğiz.”