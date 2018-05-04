Arda Turan hakeme saldırdı

Arda Turan, Sivasspor maçının son dakikalarında kendisine yapılan harekete faul verilmeyince hakemi itti.
Cuma, 04 Mayıs 2018 22:31
Başakşehir ile Sivasspor arasındaki karşılaşmanın 90+4'üncü dakikasında gerginlik çıktı. Arda Turan, karşılaşmanın yardımcı hakemine fiziksel müdahalede bulundu. Turan kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.
AKP'nin proje takımlarından biri olan Başakşehir, şimdi de Arda transferiyle gündemde. Ligdeki "büyük" takımların transfer edemediği Gaël Clichy, Adebayor ve Eljero Elia gibi isimlerin yanına şimdi de yıllık 7,5 milyon avro alan Arda Turan eklendi. Peki, bu transferlerin parası nereden geliyor? Yanıtı belli: Halkın cebinden...
16 Nisan referandumu sürecinde "Büyük Türkiye için ben de varım" diyen AKP ünlülerinden biri Arda Turan...
Yetiştiği Galatasaray'dan önce Atletico Madrid'e, sonrasında Barcelona'ya transfer oldu. Ancak yıllar içinde futbolu değil yandaş açıklamaları, AKP destekçiliği, tehditkar konuşmalarıyla gündem oldu.
Barcelona'da formayı kaybettikten sonra adı Beşiktaş ve Galatasaray'la anılan Arda, iki kulübün taraftarlarından tepki görmüştü.
Basına yansıyan son bilgilere göre, Başakşehir'in AKP'li Başkanı Göksel Gümüşdağ özel uçakla İspanya'ya uçtu ve Arda Turan'ı transferini bitirdi.
Peki, hangi parayla?
Arda Turan, Barcelona'dan yıllık 7,5 milyon avro alıyor. Basına yansıyan haberlere göre, Başakşehir ile Arda 1,5 yıllığına anlaştı. Bu transfer karşılığında Barcelona'ya verilecek para ise henüz bilinmiyor.
Yani bir buçuk yıllık bir transfer için Başakşehir'in kasasından en az 50 milyon lira çıkacak.
BİR AKP PROJESİ: BAŞAKŞEHİR
Yıllarca üçüncü ve ikinci ligde mücadele eden İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 2006 yılında Abdullah Avcı'nın teknik direktörlüğe, Arif Erdem'in de yardımcı antrenörlüğe gelmesiyle birlikte Süper Lig'e yükseldi. AKP-Cemaat kavgasının henüz başlamadığı bu yıllar Arif'in kulübün teknik kadrosunda yer aldığı yıllar olurken, kulüp de orta sıraların üstünde yer alarak dikkat çekmişti. Sonrasında Abdullah Avcı Milli Takım'ın, Arif Erdem de İstanbul ekibinin başına geçti. Sonrasında kulübün teknik direktörlüğüne farklı isimler gelse de takım tutunamadı ve 2012-2013 senesinde İstanbul Büyükşehir Belediyespor ligi 16. sırada bitirip ikinci lige düştü.
Bir senelik aranın ardından 2014/2015 sezonunda yeniden Süper Lig'e yükselen kulüp, bu kez adını da değiştirdi ve Başakşehir Futbol Kulübü oldu.
Kulübün başına yeniden Abdullah Avcı geldi...
Bu da yetmedi ve takım Başakşehir'de yapılan yeni stadına, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'na geçti.
PARALAR NEREDEN GELDİ?
Kulübün Süper Lig'e çıktığı ve birçok önemli ismi kadrosuna kattığı yıllar sürekli eleştiri konusu oldu. Takımın giderleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi üzerinden karşılanırken, halkın parasıyla taraftarı olmayan bir takım kurulması büyük tepki çekti. Yıllar içinde AKP'li belediye çalışanları zorla "taraftar" yapıldı ve takımın maçlarına taşınmaya çalışıldı. Buna rağmen kulüp taraftarsız olarak yıllarca futbol oynadı.
Gelen tepkilerin ardından Büyükşehir Belediyesi takımla bağını koparırken, takım AKP'nin güçlü olduğu Başakşehir ilçesinin adını aldı. Ancak belediyeyle ayrılan bağ, kulübün AKP desteğinin kesildiği değil arttığı bir dönemi açtı. Artık sadece belediye üzerinden değil, onlarca sponsor üzerinden Başakşehir'e para aktarıldı. Sponsorların başında ise Medipol Hastaneleri yer aldı ve kulübün adına Medipol eki yapıldı.
AKP'nin para musluklarını açması ve futboldaki projesine belediyelerden bir taraftar kitlesi de bulması sonrası artık milyonlarca avroluk transferler yapılmaya başlandı. Ligdeki "büyük" takımların transfer edemediği Gaël Clichy, Adebayor ve Eljero Elia gibi isimleri transfer eden Başakşehir, Transfermarkt'ın verilerine göre 70 milyon avroluk bir kadro kurdu.
Ligde ilk yarıyı lider tamamlayan AKP projesi Başakşehir, gözünü şampiyonluğa diktiğini ise Arda transferiyle bir kez daha gösterdi.
AKP projesine AKP'li Arda Turan'ı da ekleyen ve basına yansıyan haberlere göre Arda'ya milyonlarca avroluk bir ödeme yapacak olan Başakşehir, halkın parasıyla, halkın desteklediği takımlara karşı şampiyonluk mücadelesi vermeye devam edecek.
Ligin ikinci yarısında asıl merak konusu başlıklardan biri de Başakşehir lehine verilecek olası hakem kararları olacak...