AKP'den çok tartışılacak düzenleme: Ne anlama geliyor?

AKP, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ortaya çıkan "linç" görüntülerine ilişkin KHK kapsamında koruma kalkanı getirdi. Düzenlemede yer alan ifadeler, maddenin daha sonra da AKP tarafından kullanılmasına olanak sağlıyor.

AKP, bugün yayımlanan KHK'da tartışma konusu olan bir düzenlemeye yer verdi.

KHK’da yer alan 121. maddede “Resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına veya resmi bir görevi yerine getirip getirmediklerine bakılmaksızın 15/7/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden kişiler hakkında da birinci fıkra hükümleri uygulanır” ifadeleri yer aldı.

İlgili madde ise şöyle:

'DEVAMI NİTELİĞİNDE' NE ANLAMA GELİYOR?

AKP'nin talimatları sonucu yapılan tüm yasadışı işlemlerin yasallaştırıldığı bu hamleye tepki gelirken, düzenlemede yer alan "Terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden kişiler hakkında da birinci fıkra hükümleri uygulanır" ifadeleri düzenlemenin geçici olmadığı yorumlarına neden oldu.

Düzenlemeye ilişkin sosyal medyada çok sayıda tepki mesajı paylaşıldı.

AKP yönetiminden henüz konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.