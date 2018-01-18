Afrin operasyonu için yeni adım

TSK'nin Afrin operasyonu için sınırdaki duvarın 12 ayrı noktada kaldırıldığı öğrenildi. Cerablus'un da aralarında bulunduğu 4 noktadan ÖSO'cular da bölgeye sevk edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası sınırdaki hareketlilik sürüyor.

Son olarak sınırda bulunan duvar 12 noktada kaldırıldı. Habertürk'te yer alan habere göre, operasyon öncesi Ankara ile Moskova arasındaki Afrin diplomasisi sürerken, Rusya’nın Türkiye sınır hattına yakın 3 bölgedeki 61 askerini kentin güneyindeki Minnig Askeri Üssü’ne çektiği ileri sürüldü. Ancak kritik 6 bölgede toplam 102 Rus askerinin hâlâ yerlerini koruduğu belirtildi. Cerablus ve Azez hattında ise dün gün boyu hareketli saatler yaşandı. 4 ayrı gruptan oluşan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birlikleri bölgeye sevk edilirken, Afrin’in doğu kanadında TSK'nin ÖSO ile birlikte kente giriş yapacağı 7 nokta belirlendi. Türkiye-Afrin sınır hattında da 12 noktada operasyon için sınır duvarlarının kaldırıldığı kaydedildi.