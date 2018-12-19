Bu sene ligde lider durumda bulunan Başakşehir'e ilişkin bir yazı kaleme alan Enver Aysever, 'Sahte başarı öyküsünün zamanı geldi. Muhtemelen geç kaldıklarının da farkındalar, bu sene Başakşehir şampiyon yapılacaktır! Şike arıyorsanız hâlâ, Başakşehir’in varlığı başlı başına şikedir!' dedi.

AKP destekli futbol takımı Başakşehir bu sezon Süper Lig'de lider durumda bulunurken, Cumhuriyet gazetesi yazarı Enver Aysever, Başakşehir'in liderlik hikayesini köşesine taşıdı.

"Bilgin Gökberk, 'BaşakCity' dedi onlar için. Tarifi yerli yerinde: 'Bir kentte yaşayan insanların parasıyla onları mutsuz etmek için kurulmuş takım.' Biz İstanbul’da yaşayanlar cebimizden gasp edilen paralarla Başakşehir rezaletinin kaynağını sağlıyoruz. Peki, nedir Başakşehir?" diye soran Aysever, "Siyasal İslamcılar İstanbul belediyesini ele geçirince, kafalarındaki betondan kenti yaratmak için model gerektiğinin farkındaydılar. Geleneksel İstanbul semtlerinden farklı, öngördükleri yaşam biçimine uygun bir yer yarattılar. Adına da Başakşehir dediler. Muhafazakâr, betondan, sanatsız, sevgisiz, acayip bir semt..." ifadelerini kullandı.

Bu sene Başakşehir'in şampiyon yapılacağını belirten Aysever, "RTE kendi eliyle açtı Başakşehir stadını. Turuncu formalarla sahaya çıktı takımı. Yıldırım Demirören, iktidar komedyeni Yılmaz Erdoğan, Acungiller, Hidayet, kimi arasan oradaydı. Zorla getirilen belediye işçileri, RTE’nin herkesin kenara çekilmesiyle attığı üç golü alkışladı. Önemlidir, artık ülkede maçlar böyle oynanmaktadır. Hani VAR sistemi diyorlar ya, sarayın bir odasına kuruludur, sultandan izinsiz hücuma kalkmak yasaktır. Diyeceğim; Baba Hakkı’yla, Lefter’le, Metin Oktay’la takımlarına sevdalanmış isimler için, bu ligde maç oynanması utançtır. Bırakın Başakşehir, Konyaspor, Osmanlıspor kendi ligini kursun, orada top tepelesinler. Şike arıyorsanız hâlâ, Başakşehir’in varlığı başlı başına şikedir!" dedi.