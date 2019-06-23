Okulun tuvaletinde yırtık oy pusulası bulundu

Hukuksuz bir şekilde iptal edilen 31 Mart seçimlerinin ardından İstanbul bugün yeniden sandık başında.
Oy kullanma işleminin başlamasının ardından okullarda yaşanan usulsüzlüklere müşahitler ve avukatlar müdahale ediyor.
TUTANAK TUTULDU
İstanbul Maltepe İmdat Vakfı Dumlupınar Ortaokulu'nda okul sorumlusundan alınan bilgiye göre kadınlar tuvaletinde yırtılmış bir şekilde oy pusulaları ve zarflar bulundu.
Çöp kutusunda bulunan pusulalar ve zarfları okulun müşahitlerinin fark etmesi üzerine tutanak tutuldu.