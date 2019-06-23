Okulun tuvaletinde yırtık oy pusulası bulundu

İstanbul Maltepe İmdat Vakfı Dumlupınar Ortaokulu'nda kadınlar tuvaletinde yırtılmış bir şekilde oy pusulaları ve zarflar bulundu. Okulun müşahitlerinin durumu fark etmesi üzerine tutanak tutuldu.
soL - Haber Merkezi
Pazar, 23 Haziran 2019 12:00

Hukuksuz bir şekilde iptal edilen 31 Mart seçimlerinin ardından İstanbul bugün yeniden sandık başında.

Oy kullanma işleminin başlamasının ardından okullarda yaşanan usulsüzlüklere müşahitler ve avukatlar müdahale ediyor. 

TUTANAK TUTULDU

İstanbul Maltepe İmdat Vakfı Dumlupınar Ortaokulu'nda okul sorumlusundan alınan bilgiye göre kadınlar tuvaletinde yırtılmış bir şekilde oy pusulaları ve zarflar bulundu.

Çöp kutusunda bulunan pusulalar ve zarfları okulun müşahitlerinin fark etmesi üzerine tutanak tutuldu.  