Numan Kurtulmuş: Seçimde amacımız iki kere ikiyi dört değil, beş ettirmek

AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, 'Bu seçimde ana çerçevesi belli olan, Türkiye'nin milli meselelerinde ortak bir yaklaşıma sahip olan bir ittifakla seçime giriyoruz. Amacımız iki kere ikiyi dört değil, beş ettirmektir. İnşallah iki kere ikiyi beş ettireceğiz' dedi.

AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Eyüpsultan Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Tokatlılar Derneği Buluşması"na katıldı. Kurtulmuş, Türkiye'de demokrasinin standardının hep yükseldiğini iddia ederek şunları söyledi: Bu millet, rahmetli Menderes'in itibarını sandıklarda almış bir millettir. Bu millet, rahmetli Özal'a yapılanların intikamını sandıkta almış bir millettir. Bu millet, rahmetli Erbakan'a yapılanların intikamını da sandıkta almış olan bir millettir. Allah'a çok şükür, milletimiz iradesine sahip çıkıyor, demokrasiye sahip çıkıyor. Çünkü bu millet biliyor ki devlet ve millet kaynaşmasının yolu sandıklardan geçer. Devletin ayrı telden çaldığı, milletin ayrı telden çaldığı bir Türkiye, bizim işimize değil, başkalarının işine yarar. Onun için millet iradesi sandıkta tecelli ediyor ve devleti kimin yöneteceğini doğrudan doğruya seçiyor.

Darbeci teröristlere karşı sela sesleri arasında Allahu Ekber nidalarıyla milletimizin şehadeti ve gaziliği göze alarak çıktığı meydanda yan yana kurulan bir dayanışmanın ortaya çıkardığı ittifaktır. Bu çerçevede daha sonraki dönemde de hem Anayasa değişikliği hem referandumda çerçevesi belli olan bir işbirliği yapılmıştır. Şimdi bu seçimde de yine ana çerçevesi belli olan, Türkiye'nin milli meselelerinde ortak bir yaklaşıma sahip olan bir ittifakla seçime giriyoruz. Amacımız iki kere ikiyi dört değil, iki kere ikiyi beş ettirmektir. İnşallah iki kere ikiyi beş ettireceğiz. Türkiye daha güçlü yarınlara, daha kuvvetli bir iradeyle devam edecek.