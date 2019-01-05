Hürriyet gazetesinin Demirören Holding’e satılmasının ardından genel yayın yönetmenliği görevinden istifa eden Fikret Bila, Halk TV ile ekranlarda olacak.

Hürriyet gazetesinin Demirören Holding'e satılmasının ardından Hürriyet Genel Yayın Yönetmenliği görevinden istifa eden Fikret Bila, Halk TV ile anlaştı.

Transferi Halk TV Genel Müdürü Şaban Sevinç, ana haber bülteninde duyurdu.

Sevinç, şunları söyledi: "Türk medyasında bir çölleşme yaşanıyor. Bu çölleşmeye karşı biz, Halk TV olarak, Türkiye'deki bu eksiği, kamuoyunun haber alma hakkını böyle önemli, sözü olan, saygı değer, gazetecilik yapan, yapmak isteyen, özgür düşünceli insanları ekranımıza dahil etmeye devam edeceğiz.