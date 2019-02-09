Sanatçılar Girişimi'nden tutuklu tiyatro oyuncusu Nazlı Masatçı için çağrı

Sanatçılar Girişimi, oynadığı rol nedeniyle tutuklanan tiyatro oyuncusu Nazlı Masatçı'ya destek açıklaması yayınladı.

Sanatçılar Girişimi, oynadığı rol nedeniyle tutuklanan Yenikapı Tiyatrosu oyuncularından Nazlı Masatçı için destek açıklaması yayınladı.

Açıklamada “vicdani ret” konulu bir etkinlikte Nikolay Gogol’ün Palto adlı oyununu sahnelediği gerekçesiyle tutuklanan Masatçı'nın yalnız olmadığı vurgulandı. Sanatçılar Girişimi, 11 Şubat'ta Masatçı'nın tutuklu bulunduğu İzmir Şakran Kapalı Kadın Cezaevi önünde gerçekleştirilecek dayanışma etkinliğine çağrıda bulundu.

Açıklamanın tam metni şu şekilde:

"Sanatçıya ve sanata sevgisizlik, adaletsiz ve hukuksuz söylemler ve uygulamalar devam ediyor. Bunun son bir örneği değerli tiyatro sanatçısı, yönetmen ve oyuncu arkadaşımız Nazlı Masatçı’nın tutuklanması ve şu anda İzmir-Şakran Kapalı Kadın Cezaevinde bulunuşudur.

Mahkûmiyet ve sonucundaki tutuklama gerekçesi ise, Masatçı’nın, yöneticisi olduğu(yine haksız bir uygulamayla kapatılan) İzmir Yenikapı Sanat Tiyatrosunca “vicdani ret” konulu bir etkinlikte sahnelenen Palto adlı oyundur. “Vicdani ret” insana ve vicdana ilişkin hukuksal bir hakkın kullanılması demektir.

Rus ve dünya edebiyatının en büyük yazarlarından Nikolay Gogol’ün dünyaca ünlü bir yapıtından uyarlanan”Palto”nun, suçlama, mahkûmiyet ve tutuklama konusu olması ise, kültüre, sanata, hukuka ve ülkeye karşı işlenmiş bir suçtur.

Sanatçılar Girişimi bu türden hukuk dışılıklara,sanat ve sanatçı düşmanlığına karşı savaşımını bir an bile geri adım atmaksızın sürdürecektir. Nazlı Masatçı yalnız değildir. Sanatçı arkadaşımızın tutuklu bulunduğu İzmir Şakran Kapalı Kadın Cezaevi önünde, 11 Şubat Pazartesi saat 14.00 ' de gerçekleştireceğimiz dayanışma etkinliğimize bütün sanatçılarımızı, sanat severlerimizi, sanatın ve yaşamın aydınlığından yana herkesi bekliyoruz."