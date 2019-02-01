Tiyatrocu oynadığı rol nedeniyle tutuklandı

İzmir Yenikapı Tiyatrosu oyuncularından Nazlı Masatçı, oynadığı bir rolden dolayı “örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla tutuklanarak İzmir Kadın Kapalı Hapishanesi’ne gönderildi.

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Yenikapı Tiyatrosu oyuncularından Nazlı Masatçı, bir performanstan dolayı “terör örgütü propagandası” suçlamasıyla yargılandığı davadan ceza aldı. Masatçı, verilen cezanın infazı için dün tutuklanarak İzmir Kadın Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, Masatçı’nın tutuklanmasına ilişkin ailesi ve tiyatrocu arkadaşları konuyla ilgili olarak ilerleyen günlerde bir açıklama yapacaklarını belirtti.

Yenikapı Tiyatrosu oyuncularından Medine Çam ise “Nazlı’yı orada yalnız bırakmamak için herkesi mektup yazmaya çağırıyorum” dedi.

'PALTO'DAN DA CEZA ÇIKABİLİR

Masatçı ve Yenikapı Tiyatrosu’nun beş oyuncusuna ayrıca, 2010 yılında Edebiyatçı Nikolay Gogol’un “Palto” adlı tiyatro oyununu oynadıkları için, 2012 yılında İzmir 20. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından “Halkı askerlikten soğutmak” suçlamasıyla, hükmün açıklanması geri bırakılarak beşer ay hapis cezası verilmişti.

Nazlı Masatçı’nın abisi Orçun Masatçı, verilen 1 yıl 6 aylık cezadan sonra, ‘Palto’ oyunu için verilen bu cezanın üzerinden 5 yıl geçmediği için hükmünün bozulduğu ve davanın yeniden görüleceğini söyledi.