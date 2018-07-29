Hababam Sınıfı Müzesi açılıyor

Kepez Belediyesi'nin Amir Ateş Semt Konağı’nda oluşturduğu, ‘Hababam Sınıfı Müzesi’ açılış için gün sayıyor.

Yeşilçam’ın unutulmaz film serisi Hababam Sınıfı, Antalya'nın Kepez Belediyesi tarafından oluşturulan bir müze ile Kepez’de ölümsüzleştirildi.

Yönetmen Ertem Eğilmez tarafından 1975, 1976, 1977 ve 1978’de Koşuyolu Adile Sultan Kasrı’nda çekilen Hababam Sınıfı’nın hatıralarından oluşturulan müzede, Kemal Sunal ve Halit Akçatepe’nin silikon heykeli, sıraların üzerinde Hababam Sınıfı yazarı Rıfat Ilgaz, yönetmen Ertem Eğilmez, filmde rol alan Adile Naşit, Cem Gürdap, Sıtkı Akçatepe, Kemal Sunal, Münir Özkul, Muharrem Gürses, Ahmet Sezerel, Feridun Şavlı ve Tarık Akan’ın birer fotoğrafları bulunuyor. Sınıfın duvarlarında ise filmden kesitlerin bulunduğu fotoğraf karelerine yer verildi.

Kepez Belediyesi'nin Amir Ateş Semt Konağı’nda oluşturduğu, ‘Hababam Sınıfı Müzesi’ açılış için gün sayıyor.