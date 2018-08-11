Bulutsuzluk Özlemi'nden Şeyh Bedrettin Destanı

Bulutsuzluk Özlemi'nin solisti Nejat Yavaşoğulları, Nâzım Hikmet'in 'Şeyh Bedrettin Destanı'nı senfoni orkestrası ve koroyla birlikte seslendirecekleri bir albüme hazırlandıklarını belirtti.

Bulutsuzluk Özlemi, yeni albümünde Nâzım Hikmet’in Şeyh Bedreddin Destanı’nı seslendirecek.

Grubun solisti Nejat Yavaşoğulları Posta gazetesinden Nilüfer Türkoğlu’na verdiği söyleşide, destanı senfoni orkestrası ve koroyla birlikte söyleyeceklerini açıkladı.

Şeyh Bedrettin Destanı projesine Bulutsuzluk Özlemi grubunun kurulmasından önce başladığını belirten Yavaşoğulları, albümde sona yaklaştıklarını ve önemli bir çalışma olacağını belirtti.

Yavaşoğulları Şeyh Bedrettin Destanı projesiyle ilgili şunları söyledi:

"Bir rock müzik grubu olarak destanı senfoni orkestrası ve koro ile beraber söyleyeceğiz. Sona yaklaşıyoruz. Sürekli çalışamayıp araya başka işlerin de girmesiyle biraz uzadı ama 20 Ağustos’ta mix çalışmaları başlıyor. Aslında Bulutsuzluk Özlemi öncesi yüzde otuzu bitmiş bir çalışmaydı. Bulutsuzluk serüveni, devamını engellemişti. Bitiremezsem çok yazık olurdu. Her bakımdan önemli bir çalışma olarak tarihe geçeceğini düşünüyorum. Tabii ki son kararı dinleyenler verecektir."

Halihazırda turnede olan grup yarın Datça'da, 15 Ağustos'ta da Foça'da bir konser verecek.