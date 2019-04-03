AKP'li başkanın ilk icraatı: Muzaffer İzgü'nün 'Duvar' adlı tiyatro oyununu iptal etti!

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde AKP'den belediye başkan adayı olan ve seçilen İbrahim Yılmazcan, ilk icraat olarak Muzaffer İzgü'nün 'Duvar' adlı eserinden tiyatroya uyarlanan oyunu iptal etti. 6 Nisan'da sahnelenecek oyun, yeni başkan tarafından fiilen yasaklanmış oldu. Daha önce Pazarcık Anadolu Lisesi müdürü olan Yılmazcan hakkında, her sabah öğrencilere elini öptürdüğü iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde belediye başkanı seçilen AKP'li İbrahim Yılmazcan, henz mazbatasını bile almadan ilk icraat olarak bir tiyatro oyununu yasakladı.

Seçimden önceki hafta Tarsus Şehir Tiyatrosu, belediyenin halkla ilişkiler birimiyle görüşerek, Muzaffer İzgü'nün "Duvar" adlı eserini sahnelemek üzere Pazarcık Belediyesi Konferans Salonu'nu kiraladı. Tiyatronun afişleri hazırlandı, oyunun 6 Nisan Cumartesi akşamı 19.00'da sahneleneceği duyuruldu.

31 Mart Pazar günü yapılan seçimlerde AKP adayı İbrahim Yılmazcan, belediye başkanı seçildi. Yılmazcan, ilk icraat olarak Tarsus Şehir Tiyatrosu'nun oyununu iptal etti. "Benden habersiz iş yapamazsınız" diyerek oyunu iptal eden Yılmazcan, aslında fiilen tiyatro etkinliğine yasak getirmiş oldu.

HER SABAH ÖĞRENCİLERE ELİNİ ÖPTÜREN MÜDÜR

Pazarcık belediye başkanı seçilen İbarhim Yılmazcan, adaylığı öncesine Pazarcık Anadolu Lisesinde müdür olarak görev yapıyordu. Aynı zamanda 22. dönem AKP milletvekili Mehmet Yılmazcan'ın kardeşi de olan İbrahim Yılmazcan, sabahları okulun önünde oturup erkek öğrencilere elini öptüyordu. Müdürün bu el öptürme seremonisi 2017'nin Kasım ayında soruşturma konusu olmuştu.