Her sabah öğrencilere elini öptüren okul müdürü AKP'den aday oldu

Maraş'ın Pazarcık ilçesinde müdürlük yaptığı okulda her sabah öğrencilere elini öptürmesiyle kamuoyunun gündemine gelen İbrahim Yılmazcan, AKP'den ilçe belediye başkan adayı yapıldı.

Maraş'ın Pazarcık ilçesinde AKP tarafından belediye başkan adayı yapılan İbrahim Yılmazcan'ın kimliği dikkat çekti.

31 Mart yerel seçimlerine AKP adayı olarak katılacak Pazarcık Anadolu Lisesi müdürü İbrahim Yılmazcan, her sabah öğrencilere elini öptürmesiyle gündeme gelmiş ve haberlere konu olmuştu. Olayı görenler, bu ritüelin bölgede yaygın olan "şeyhin elini öpme" seremonisine benzediği yorumunu yapmışlardı.

Konuyla ilgili açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa Yılmaz da, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

AĞABEYİ DE AKP MİLLETVEKİLLİĞİ YAPMIŞTI

AKP'li kimliğiyle tanınan okul müdürü İbrahim Yılmazcan, aynı zamanda 22. dönem AKP milletvekili Mehmet Yılmazcan'ın kardeşi.