Yılın ilk üç ayında en az 392 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi!

Mart ayında çeşitli illerde ve sektörlerdeki iş cinayetlerinde en az 108 işçinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, 2019 yılı Mart ayı iş cinayetleri raporunu açıkladı.

Rapora göre Türkiye'de Mart ayında en az 108 işçi, çeşitli iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi.

2019'UN İLK ÜÇ AYINDA EN AZ 392 İŞÇİ İŞ CİNAYETLERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Ulusal ve yerel basından, işçilerin mesai arkadaşlarından, sendikalardan, meslek örgütlerinden ve iş güvenliği uzmanlarından derlenen bilgilere göre hazırlanan raporun satır başları şöyle:

Ocak ayında en az 159, Şubat ayında en az 125 ve Mart ayında en az 108 işçi olmak üzere; Türkiye’de 2019 yılının ilk üç ayında en az 392 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi.

108 emekçinin 85’i ücretli (işçi ve memur), 23’ü kendi nam ve hesabına çalışanlardan (çiftçi ve esnaf) oluşuyor.

Ölenlerin 4’ü kadın işçi, 104’ü erkek işçi. Kadın işçi cinayetleri tarım ve sağlık işkollarında gerçekleşti.

Beş çocuk işçi can verdi. Çocuk işçi cinayetlerinin 4’ü tarımda ve 1’i inşaatta gerçekleşti.

11 mülteci/göçmen işçi yaşamını yitirdi. Mülteci/göçmen işçilerin 7’si Afganistanlı, 2’si Suriyeli ve 2’si Türkmenistanlı.

Ölümler en çok inşaat, tarım, taşımacılık, belediye/genel işler, ticaret/büro, madencilik, kimya ve enerji işkollarında gerçekleşti. Bu ay tarımda ölenlerin en az yüzde 32’si ücretli. Yüzde 68’ini oluşturan çiftçi ölümlerinin ise bir kısmının başkasının tarlasını işleme ya da çobanlık vasıtasıyla ücretli olarak değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizmekle beraber net olarak bir oran veremiyoruz.

En fazla ölüm nedeni ezilme/göçük, trafik/servis kazası, yüksekten düşme ve kalp krizi. Özellikle kalp krizlerindeki artış uzun, yoğun ve fazla çalışmanın çıplak bir sonucu.

Mart’ta Türkiye’nin 40 şehrinde ve yurtdışında dört ülkede iş cinayeti gerçekleştiğini tespit ettik. En çok iş cinayeti Kayseri, Ankara, Kocaeli, İstanbul, İzmir, Adana, Antalya, Denizli, Gaziantep ve Zonguldak’ta yaşandı.

ÖLENLERİN YÜZDE 1'İ SENDİKALI, YÜZDE 99'U SENDİKASIZ