Ücretleri ödenmeyen 3'üncü havalimanı işçileri protesto için vince çıktı

İş cinayetleriyle gündeme gelen 3’üncü havalimanı, inşaat işçilerinin protestosuna sahne oldu.

Şantiyenin ana terminal binasının otopark bölümünde çalışan inşaat işçileri, ücretleri ödenmediği için kule vince çıktı.

İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası, üyelerinin fotoğraf çekme ve bilgi almalarının engellenmeye çalışıldığını ve firma yetkilileri tarafından bölgeye jandarma getirildiğini belirtti.

'3'ÜNCÜ HAVALİMANI BİR KÖLE KAMPI'

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası, “Bu sabah Sakarya’nın Ferizli ilçesinde yapımı süren devlet hastanesi şantiyesinde ücretlerini alamayan işçi arkadaşlarımız kule vince çıkmıştı şimdi ise başka bir şantiyede aynı durum yaşanmaktadır” ifadelerini kullandı.

İşçilere bayramda memleketlerine gidecek ücretin dahi henüz ödenmediğini duyuran İnşaat Ve Yapı İşçileri Sendikası'nın açıklamasının devamı şöyle;

Seçim meydanlarında dünyanın en büyük havalimanın yapmakla övünenler inşaat işçilerin en temel hakkı olan ücretleri ödenmediğinde sesi çıkmıyor. 3. Havalimanı, bizler açısından sicili bozuk, onlarca işçi arkadaşımızın iş cinayetlerine kurban gittiği, en kötü koşullarda işçilerin barındığı ve bunlar yetmezmiş gibi ücretlerinin ödenmediği bir köle kampı. Seçimlerde tüm siyasi partiler ‘çılgın projeler’ açıklayıp patronların cebini nasıl doldururuz diye yarışacağına biz işçilerin en temel hakkı olan yaşam hakkımıza ve emeğimize sahip çıkmaları gerekir.

Açgözlü patronlar bizleri memlekete gönderecek otobüs ücretini dahi ödememektedir. İnşaat işçileri bu köle düzenini örgütlenerek mücadele ederek değiştirecektir. Sendikamızın üyeleri kule vince çıkan arkadaşlarımızla iletişim kurup mücadelelerine katkı koymak için elinden geleni yapacaktır.