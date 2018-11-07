TKP'den kapsamlı rapor: Kriz ve Devrim

Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesi, Ekim Devrimi’nin yıldönümünde kapsamlı bir siyasi rapor yayınladı. "Kriz ve Devrim: Ekim Devrimi’nin yıl dönümünde Türkiye" başlığını taşıyan siyasi rapor, Türkiye'deki sınıflar mücadelesine ve güncel krize yoğunlaşırken, uluslararası koşulları dünya ölçeğinde yaşanan çelişki ve çatışmaları, ülkemize yansımalarıyla birlikte ele alıp değerlendiriyor.
Rapor şu ara başlıklardan oluşmaktadır:
Rapora ulaşmak için şu linki tıklayınız: https://www.tkp.org.tr/tr/aciklamalar/ekim-devriminin-yil-donumunde-turkiye