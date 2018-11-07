TKP'den kapsamlı rapor: Kriz ve Devrim

Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesi, Ekim Devrimi’nin yıldönümünde kapsamlı bir siyasi rapor yayınladı.

Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesi, Ekim Devrimi’nin yıldönümünde kapsamlı bir siyasi rapor yayınladı. "Kriz ve Devrim: Ekim Devrimi’nin yıl dönümünde Türkiye" başlığını taşıyan siyasi rapor, Türkiye'deki sınıflar mücadelesine ve güncel krize yoğunlaşırken, uluslararası koşulları dünya ölçeğinde yaşanan çelişki ve çatışmaları, ülkemize yansımalarıyla birlikte ele alıp değerlendiriyor.

Rapor şu ara başlıklardan oluşmaktadır:

SOSYALİST DEVRİM EN TEMEL HAKTIR

TÜRKİYE CUMHURİYETİ: DEVRİMLE KURULDU, KARŞI DEVRİMLE TASFİYE EDİLDİ

BU DÜZENDE AKP’NİN EKONOMİ POLİTİKALARININ ALTERNATİFİ YOKTUR

DIŞ POLİTİKA: STRATEJİSİZLİĞE ALIŞMAK

DEVRİMİN GÜNCELLİĞİ, TKP’NİN İDDİA ve SORUMLULUĞU

Rapora ulaşmak için şu linki tıklayınız: https://www.tkp.org.tr/tr/aciklamalar/ekim-devriminin-yil-donumunde-turkiye