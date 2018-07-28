OHAL'li iki yılda iş cinayetleri yüzde 14 arttı: En az 3 bin 960 işçi yaşamını yitirdi

21 Temmuz 2016-18 Temmuz 2018 tarihleri arasında devam eden OHAL koşullarında Türkiye'de iş cinayetleri yüzde 14 oranında arttı. Bu tarihler arasında en az 3 bin 960 işçi çeşitli iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi