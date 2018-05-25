Merkez Bankası sermaye için kur sabitledi

Merkez Bankası, döviz kurundaki yükselişi önlemek için reeskont kredisi ödemelerinde kuru sabitledi.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) önceki akşam geç likidite penceresini yüzde 13,5'ten yüzde 16,5'e çıkardı. 300 baz puanlık politika faizi artışı, dolar/TL'nin ilk anda 4,57'ye kadar düşmesine yol açtıysa da dün gün içinde dolar/TL yine 4,75 seviyesine kadar çıktı. Bu sabah açıklanan yeni bir kararla, reeskont kredisi geri ödemelerinde kur sabitlenerek döviz kurunun yükselişinin durdurulmasına yönelik yeni bir adım atıldı. Kararın ardından 4,70'e inen dolar/TL, yeniden 4,75'e doğru çıktı.

Merkez Bankası açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "25 Mayıs 2018 tarihinden önce kullanılan ve 31 Temmuz 2018 (dahil) tarihine kadar vadesi dolacak olan ihracat ve Döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerinin, kredinin vadesinde ödenmesi halinde, ABD doları için 4,2000, Euro için 4,9000, İngiliz Sterlini için 5,6000 kuru kullanılarak Türk lirası olarak yapılabilmesine olanak tanınması ve kredi kullandırım tarihindeki işlem kurunun sabitleme kurundan yüksek olması durumunda kredi geri ödemesinde kredi kullandırım tarihindeki işlem kurunun esas alınmasına karar verilmiştir."

Reeskont kredileri uygun faizle Merkez Bankası kaynaklarından Eximbank tarafından ihracatçılara kullandırılan krediler. Eximbank'ın toplam 17 milyar dolarlık limiti bulunuyor. Bu kredilerin geri ödemelerinde dolar/TL 4,2'ye sabitlendi. Merkez Bankası daha önceki kur yükselişlerinde de bu mekanizmayı kullanmıştı. Açıklamada 31 Temmuz 2018'e kadar olan ödemeler için vurgusu bulunsa da söz konusu uygulamanın açık limiti olan firmalar için, Eximbank'ın açacağı yeni kredilerde de geçerli olabileceği ileri sürülüyor.