Maden işçileri eylemde: Kendilerini madene kapattılar

Bartın'ın Amasra ilçesinde çalışan 70 madenci, üç aydır maaşlarını alamadıkları ve SGK primlerinin yatırılmadığı için kendilerini madene kapattılar.

Bartın'ın Amasra ilçesinde 3 aydır maaşlarını alamayan ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) primleri yatırılmayan 70 maden işçisi madenden çıkmama kararı aldı.

Birgün'de yer alan habere göre, özel maden ocağınnın galeri açma işinde taşeron çalışan 70 işçi kendilerini madene kilitledi.

Öncesinde bir basın açıklaması yapan işçiler şu ifadeleri kullandı;

"Biz Gömü köyü Hema kuyuları yeraltı maden çıkarma işini yapan DENFA şirketinin çalışanlarıyız. Çok tehlikeli sınıfta sayılan yeraltına madenlerinde çalışan işçiler olarak işimizi eksiksiz yerine getirmemize rağmen, ücretlerimizi alamıyoruz. Bizler çalışanın hakkı alın teri kurumadan verilmesi gereken bir dinin mensupları olarak ailelerimizin rızkını çıkarmak için her gün ölümle burun buruna çalışırken, hak ettiğimiz ücretlerin ödenmesini tüm haklarımızın verilmesini istiyoruz. Şimdi çalışmaya hazır olduğumuz halde, ücretlerimizi alamadığımızdan ötürü işi görmekten kaçınma hakkımız olmasına rağmen iş akitlerimizin sonlandırıldığına dair bir bilgi aldık. Biz bir yere gitmiyoruz. Tüm kamuoyunun yanımızda olmasını istiyoruz."

Eylem üzerine açıklama yapan Hema şirket yetkilisi ise, "Bu arkadaşlarımız Hema şirketinin iş verdiği taşeron firmanın çalışanlarıdır. Yani taşeron firmanın işçileridir. Geçtiğimiz aylarda usule uymayan kurumumuzun önünde yasal olmayan bir eylem başlattılar. İşe gelmedikleri süre zarfında SGK primleri ile maaşları ödenmedi. Yasal olarak bizlerin de yapacağı fazla bir şey yok. Sorunu çözmek için çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.