Kriz fırsatçısı patronların 'izin' oyunu: 50 bin işçi tazminatsız atıldı

DİSK Tekstil İşçileri Sendikası Gaziantep Temsilcisi Gaziantep OSB’deki firmalardan 14’ünün konkordato ilan ettiğini, 40’a yakın firmanın da konkordato için müracaatı bulunduğunu ileri sürdü.

DİSK Tekstil İşçileri Sendikası Gaziantep Temsilcisi Nihat Bencan, sanayi kenti Gaziantep’te krizin en derin şekilde yaşandığını belirterek, Gaziantep OSB’deki firmalardan 14’ünün konkordato ilan ettiğini, 40’a yakın firmanın da konkordato için başvurduğunu söyledi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre ayrıca OSB’de çoğu ücretsiz izinli 50 bin civarında işçinin işten çıkartıldığını ifade eden Bencan, “İşverenler işçilere tazminat ödememek için, işçileri ücretsiz izne çıkarıyor. Ayrıca işsiz olarak resmi kayıtlara geçmediği için, bu kişiler İşkur’a gidip işsizlik maaşı müracaatı da yapamıyor. Böylece işçi açlığa ve yoksulluğa mahkum ediliyor. Yetkililer de bu acı ve üzücü olayı sadece seyrediyor” dedi.