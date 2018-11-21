IKEA 'dönüşüm' adı altında işçi kıyımına hazırlanıyor

IKEA, perakendecilik sektöründeki ve tüketici taleplerindeki değişime uyum sağlamak amacıyla gerçekleştireceği dönüşümler kapsamında binlerce çalışanı işten çıkararak bir işçi kıyımına imza atmaya hazırlanıyor.

Dünya genelinde çoğu IKEA mobilya mağazasının sahibi olan IKEA Group, merkezi destek birimlerinde görevli idari personel başta olmak üzere önümüzdeki birkaç yıl içinde 7 bin 500 çalışanı işten çıkarmayı planladığını söyledi.

Reuters'in haberine göre IKEA bir taraftan işten işçi çıkarırken, diğer taraftan da yeni mağaza formatlarıyla, online olarak büyüyerek ve dijital konulara yatırım yaparak 11 bin 500 yeni istihdam yaratmayı öngörüyor.

IKEA, perakendecilik sektöründeki ve tüketici taleplerindeki değişime uyum sağlamak için dijital platform ve nakliyat alanında dönüşüm sürecini gerçekleştirirken, binlerce çalışanını da işten çıkarmayı planlıyor. Beklenen işten çıkarmalar, şirketin toplam iş gücünün yaklaşık yüzde beşine denk geliyor.

IKEA Group CEO'su Jesper Brodin, Reuters'a yaptığı açıklamada "Organize olma şeklimizi basitleştirmemiz gerekiyor. Son yıllarda kaynaklara çok farklı şekillerde yatırım yaptık. Dürüst olmak gerekirse, şimdi organizasyonumuzun birçok bölümünde biraz mükerrer çalışma yürüttüklerini olduğunu görüyoruz" dedi.