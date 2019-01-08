Gıda zehirlenmeleri raporu: 2018'de en çok işçiler zehirlendi!

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi'nin Beslenme Çalışma Grubu tarafından hazırlanan 2018 yılı gıda zehirlenmeleri raporu yayımlandı. Rapora göre gıda zehirlenmelerinde en çok işyerinde yedikleri yemeklerden dolayı işçiler zehirlendi.
Türkiye'de 2018 yılında meydana gelen gıda zehirlenmelerinde en fazla işçiler zehirlendi.
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi'nin Beslenme Çalışma Grubu tarafından hazırlanan 2018 yılı gıda zehirlenmeleri raporu yayımlandı. Raporda, ekonomik krizle birlikte işyerlerinde ilk olarak gıdalarda kısıtlamaya gidildiği, yemek çeşitliliğinin azaldığı, porsiyonların küçültüldüğü vurgulandı. Çalışanların, piyasa ekonomisinin insafına terk edildiğine dikkat çekilen araştırmada şöyle denildi:
Düşük ücretler nedeniyle sağlıklı ve temiz yiyeceklere ulaşamayan işçiler ve halk, bu kesintilerle birlikte sağlığını daha fazla kaybediyor. İşyerlerinde, okullarda, kışlalarda, sığınma evlerinde vb. yaşam ve çalışma alanlarımızda gıda denetim ağları kurulmadığından, ilgili kontroller yapılmadığından hemen her gün gıda zehirlenmesi ile karşı karşıya kalıyoruz. Zehirli maddenin veya maddelerin vücuda girmesi sonucunda kişinin sağlığının bozulması diye tanımlayacağımız gıda zehirlenmeleri ise en çok işçileri ve yoksulları vuruyor. Basında çıkan haberlerden tarayıp derlediğimiz gıda zehirlenmeleri raporu yaşananların ufak bir görüntüsü sadece. Gerçekte gıda zehirlenmelerinin çoğu ya basına yansımıyor ya da çoğu zaman ana akım medyada haber değeri taşımıyor.
İŞTE 2018'DE EN DİKKAT ÇEKEN KİTLESEL İŞYERİ ZEHİRLENMELERİ
2018 yılında işyerlerinde meydana gelen gıda zehirlenmelerine örneklerin verildiği rapor şöyle devam etti:
- Meydana gelen olaylardan en etkileyici olanı İzmir’in Aliağa ilçesinde bulunan Star Rafineri’de çalışan yaklaşık 3 bin 300 işçinin farklı hastanelerde tedavi olmayı beklerken hastane bahçesinden yükselen isyanıydı. Star Rafineri’yi, kurban etinde tespit edilen şarbon nedeniyle meydana gelen ölüm ve zehirlenmeler takip etti. Ankara, Kayseri, Diyarbakır, Sivas, İstanbul ve Bitlis gibi illerde çeşitli ilçeler ve tesisler karantinaya alındı, doktorlara şarbon teşhisi koyma yasakları getirildiği iddia edildi.
- Kayseri göçmen geri gönderme merkezinde kalan Afganistanlı, Pakistanlı ve Iraklı göçmenler ile Antalya kadın sığınma evinde kalan çoğu çocuk 32 kişi yedikleri yemekten etkilenerek zehirlendi. Kışladaki zehirlenmelerle birlikte düşünüldüğünde bu iki vaka, kamuya ait alanların bile piyasa ilişkilerine tabi olduğunu ve korunmaya muhtaç kesimlerin bile şans eseri hayatta kaldığının göstergesi adeta…
- Yine düşük gelirli halkın yaşamını idame ettirmek için başvurduğu mantarlar da gıda zehirlenmelerini ve ölümleri beraberinde getirdi, raporumuzda yer alan ölümlerin neredeyse yüzde 75’i mantar kaynaklı ölümler oldu. Yaşanan zehirlenme vakalarının en ilginci ise Bursa, Adıyaman ve Samsun’da yerli malı haftası kapsamında getirdikleri yiyecekleri yiyen öğrencilerin zehirlenmesi idi.
RAPORDAN SATIR BAŞLARI
- 2018 yılında en az 104 olay meydana geldi ve bu olaylarda en az 13 bin 190 kişi gıda zehirlenmesinden etkilendi, 18 kişi ise hayatını kaybetti.
- Gıda zehirlenmesinden etkilenen işçi arkadaşlarımızın sayısı 8 bin 94 olurken, 8 bin 303 kişi işyerinde zehirlendi. Üniversite, ilköğretim okulu, meslek yüksekokulu demeden kamuya ait veya özel pek çok okulda gıda zehirlenmesi meydana geldi, toplamda bin 774 öğrenci zehirlendi. Kışlada 75 asker, göçmen gözaltı merkezinde 116 göçmen ve genelde 3 bin 131 kişi zehirlenme nedeniyle hastanede tedavi gördü.
- Zehirlenme vakalarının yüzde 63’ü işyerinde gerçekleşirken vakaların yüzde 22’si kamu kurumlarında meydana geldi. Zehirlenme vakalarının köy veya büyükşehir ayrımı gözetmediği göz ardı edilmemeli.
- Zehirlenme vakalarının yüzde 89’nun firmalar tarafından temin edilen gıdalardan kaynaklandığını ve yüzde 11’nin ise dışarıdan temin edildiğini belirtmemizde fayda var.
Raporla birlikte yayımlanan infografik, gıda zehirlenmeleri tablosunu daha açıklıkla ortaya seriyor: