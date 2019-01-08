Gıda zehirlenmeleri raporu: 2018'de en çok işçiler zehirlendi!

Türkiye'de 2018 yılında meydana gelen gıda zehirlenmelerinde en fazla işçiler zehirlendi.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi'nin Beslenme Çalışma Grubu tarafından hazırlanan 2018 yılı gıda zehirlenmeleri raporu yayımlandı. Raporda, ekonomik krizle birlikte işyerlerinde ilk olarak gıdalarda kısıtlamaya gidildiği, yemek çeşitliliğinin azaldığı, porsiyonların küçültüldüğü vurgulandı. Çalışanların, piyasa ekonomisinin insafına terk edildiğine dikkat çekilen araştırmada şöyle denildi:

Düşük ücretler nedeniyle sağlıklı ve temiz yiyeceklere ulaşamayan işçiler ve halk, bu kesintilerle birlikte sağlığını daha fazla kaybediyor. İşyerlerinde, okullarda, kışlalarda, sığınma evlerinde vb. yaşam ve çalışma alanlarımızda gıda denetim ağları kurulmadığından, ilgili kontroller yapılmadığından hemen her gün gıda zehirlenmesi ile karşı karşıya kalıyoruz. Zehirli maddenin veya maddelerin vücuda girmesi sonucunda kişinin sağlığının bozulması diye tanımlayacağımız gıda zehirlenmeleri ise en çok işçileri ve yoksulları vuruyor. Basında çıkan haberlerden tarayıp derlediğimiz gıda zehirlenmeleri raporu yaşananların ufak bir görüntüsü sadece. Gerçekte gıda zehirlenmelerinin çoğu ya basına yansımıyor ya da çoğu zaman ana akım medyada haber değeri taşımıyor.