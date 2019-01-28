'Emekliye zam' haberinin arkasında gerçek...

TKP Emek Merkezi, AKP'nin en düşük emekli maaşını bin TL'ye çekmesini değerlendirdi. Emek Merkezi, Torba Kanun ile yapılan değişikliğin emekli maaşlarına zam olarak değerlendirilemeyeceğini belirterek, yapılanın emekliden yıllar içerisinde alınan hakkının bir kısmının geri verilerek maaşların bin TL’ye tamamlanması olarak yorumladı.

Seçim öncesi yapılan her yasal değişiklik, hükümetin oya dönüştürmeye çalıştığı bir propoganda ile halka sunuluyor. Son Torba Kanun’da en düşük emekli maaşlarının bin TL’ye çekilmesi de “emekliye zam” olarak duyuruldu. Oysa değişiklik, AKP hükümetinin emekliler aleyhine bozduğu emekli maaşı bağlama sisteminin yarattığı sorunların üstünün kapatılması anlamına geliyor. Yapılan emekliye zam değil, zaten emekliden 2008 yılındaki değişiklikle alınan haklarının bir kısmının geri verilmesi ve maaşların bin TL’ye tamamlanması...

Geçtiğimiz günlerde yasalaşan Torba Kanun’daki değişikliklerden birisi en düşük emeklilik maaşının 1.000 TL’ye çıkarılması oldu. Seçim öncesi emekli maaşlarına zam yapıldığı belirtilerek lanse edilen bu değişiklik aslen 2008 yılında çıkarılan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun getirdiği emekli maaşı bağlama sorunlarının üstünü örtme amacı taşıyor.

TKP Emek Merkezi, Torba Kanun ile yapılan değişikliğin emekli maaşlarına zam olarak değerlendirilemeyeceğini belirterek, yapılanın emekliden yıllar içerisinde alınan hakkının bir kısmının geri verilerek maaşların bin TL’ye tamamlanması olarak yorumladı.

Hükümet yine bir seçim vaadi olarak 2015 yıllında emekli maaşı bin liranın altında olanlar için düzenleme yapmış ve emeklilere seyyanen 100 lira vererek, maaşları yükseltmişti. O değişikliğin yapıldığı tarihte, böylece Bağ-Kur tarım emeklileri hariç bin liranın altında emekli maaşı alan kalmamıştı. Ancak maaş bağlama sistemindeki sorunlar nedeniyle, geçen yıllar içerisinde bin TL’nin altında maaş alan emekli nüfusu oluştu.

Hükümet ise sosyal güvenlik sistemindeki çarpıklıkları bütünsel olarak gidermek yerine, yine günü kurtaran bir düzenleme yaparak yeniden verili emekli maaşlarını bin TL’ye çıkaran bir değişiklik yaptı. Bu değişikliğin zamanlaması da manidar. Hükümet, yeni düzenlemeyi 31 Mart yerel seçimleri öncesinde yaparak ve değişikliği emeklilere zam diye duyurarak oya tahvil etmeye çalışıyor.

DÜZENLEME NE GETİRİYOR?

18 Ocak 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Torba Kanun’da 5510 sayılı Kanuna eklenen madde ile;Yaşlılık/malullük/ölüm aylığı almakta olan emeklilere ve hak sahiplerine ödenen aylıklar ile her ay itibarıyla aylıkları ile birlikte yapılan ödemeler toplamı için 1.000 TL’lik alt sınır belirleniyor.

Hükümet bu düzenleme ile yaklaşık 150 bin emeklinin maaşlarının bin TL’ye yükseleceğini savunuyor. Ancak söz konusu düzenlemenin yürürlüğü Ocak ayı maaşlarından sonra olacağı için zaten bir kısım emekli Ocak ayından itibaren yıllık zammını almış ve maaşı bin TL’nin üzerine çıkmış olacak. Dolayısıyla bu düzenleme, iddia edildiği gibi 150 bin değil daha az sayıda emekliyi ilgilendiriyor.

Öte yandan, kanunun Meclis Komisyonu çalışmaları sırasında muhalefet partilerinin en düşük emekli maaşının asgari ücretin net tutarına yükseltilmesi talebi AKP’li milletvekilleri tarafından reddedildi.