'İş cinayetlerinde ölenlerin sayısı savaşlarda ölenlerden fazla: Dünyada her gün 6 bin 300 işçi ölüyor'

İzmir'de Baro, Tabip Odası, DİSK Temsilciliği ve İSİG Meclisi Girişimi ortak bir açıklamayla, iş cinayetlerinde ölen işçileri andı. Açıklamada, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün verilerine göre dünyada her gün 6 bin 300 işçinin çalışırken yaşamını yitirdiği anımsatıldı.

İzmir'de sendika ve meslek odası temsilcileri, 28 Nisan İş ve Meslek Hastalıklarından Ölen ve Yaralanan İşçileri Uluslararası Anma Günü nedeniyle buluştu.

Alsancak'ta Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde bir araya gelen Baro, Tabip Odası, DİSK ve İzmir İSİG Meclisi Girişimi temsilcileri, ortak bir basın açıklaması yaptı.

Açıklamada Uluslararası Çalışma Örgütü'nün verileri paylaşıldı. Dünyada her gün çalışırken ölen insan sayısının, savaşlarda ölen insan sayısından fazla olduğunun vurgulandığı açıklamada, şu rakamlar anımsatıldı:

Uluslararası Çalışma Örgütü’ne göre her sene dünyada;

2 milyon 300 binden fazla insan çalışırken ölüyor.

Çalışanlar senede yaklaşık 337 milyon kazaya maruz kalıyor ve yaklaşık 160 milyon kere çalışma nedenli hastalıklara yakalanıyorlar.

İşyerinde kullanılan toksik maddelere dayalı meslek hastalıklarında her sene 440 bin işçi ölüyor.

Sadece asbest kullanımına bağlı olarak bir yıllık sürede hayatını kaybeden işçi sayısı 100 bin.

Her 15 saniyede bir işçi çalışırken ölüyor.

Her 15 saniyede bir 160 işçi iş kazası geçiriyor.

Her gün 6 bin 300 işçi çalışırken ölüyor.

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28 Nisan'ın 1996'dan beri “İş ve Meslek Hastalıklarından Ölen ve Yaralanan İşçileri Uluslararası Anma Günü” olarak belirlendiğinin anımsatıldığı açıklamadan satır başları şöyle: