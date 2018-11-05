İş cinayetleri: 2018'in ilk 10 ayında en az bin 640 işçi yaşamını yitirdi

Ekim ayında en az 177, 2018'in ilk 10 ayında da en az bin 640 işçi çeşitli iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi aylık iş cinayetleri raporunu açıkladı. Buna göre Ekim ayında çeşitli iş kollarında en az 177 işçi, 2018'in ilk 10 ayında da en az bin 640 işçi yaşamını yitirdi.

Ulusal ve yerel basından, iş güvenliği uzmanlarından, işçilerin mesai arkadaşlarından, işyeri hekimlerinden, sendikalardan ve meslek odalarından derlenen bilgilere göre hazırlanan raporun satır başları şöyle:

Elimize yeni ulaşan bilgiler ışığında Ocak ayında en az 144, Şubat ayında en az 128, Mart ayında en az 130, Nisan ayında en az 189, Mayıs ayında en az 169, Haziran ayında en az 151 işçi, Temmuz ayında en az 201, Ağustos ayında en az 184, Eylül ayında en az 167 ve Ekim ayında en az 177 olmak üzere; Türkiye’de 2018 yılının ilk on ayında en az 1640 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi.

Ekim ayında ölenlerin 10’u kadın işçi, 147’si erkek işçi. Kadın işçi cinayetleri tarım, tekstil, inşaat ve sağlık işkollarında gerçekleşti.

Biri 4 yaş ve altında olmak üzere iki çocuk işçi can verdi. Çocuk işçi cinayetleri tarım işkolunda gerçekleşti.

14 sığınmacı işçi yaşamını yitirdi. Sığınmacı işçilerin yedisi Suriyeli, üçü Afgan, ikisi Iraklı, biri Türkmen ve biri Zimbabveli.

Ölümler en çok inşaat, tarım, taşımacılık, ticaret/büro, metal, enerji, madencilik ve belediye/genel işler işkollarında gerçekleşti. Bu ay tarımda ölenlerin en az yüzde 45’i ücretli. Yüzde 55’ini oluşturan çiftçi ölümlerinin ise bir kısmının başkasının tarlasını işleme ya da çobanlık vasıtasıyla ücretli olarak değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizmekle beraber net olarak bir oran veremiyoruz. Bu ay inşaatta ölenlerin toplam iş cinayetlerindeki oranı yüzde 24. Ancak yapı işleri olarak incelediğimizde bu oran yüzde 30’a çıkıyor.

En fazla ölüm nedeni trafik/servis kazası, ezilme/göçük, yüksekten düşme ve kalp krizi. Özellikle kalp krizlerindeki artış uzun, yoğun ve fazla çalışmanın çıplak bir sonucu.

Ekim’de Türkiye’nin 51 şehrinde ve yurtdışında üç ülkede iş cinayeti gerçekleştiğini tespit ettik. En çok iş cinayeti İstanbul, Kocaeli, Antalya, Manisa, İzmir, Mersin, Ankara, Elazığ, Kütahya, Muğla ve Şanlıurfa’da yaşandı.

Ölenlerin üçü (yüzde 1,69) sendikalı işçi, 174 işçi ise (yüzde 98,31) sendikasız. Sendikalı işçiler metal işkolunda çalışıyordu. Diğer yandan ölen başka sendikalı işçiler de olabilir. Ancak kâğıt üzerinde olan sendikal üyeliklerinin gerçek bir örgütlülük olmaması ve birçok sendikanın ölen üyelerini sahiplenmemesi sonucu net bir bilgi verme şansımız olmadığını da belirtelim. Bu durum özellikle kamu çalışanı/memur sendikaları açısından daha da tespit edemediğimiz bir husus.

Ekim ayındaki iş cinayetleriyle ilgili hazırlanan infografik şöyle: