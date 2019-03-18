İş cinayetleri: 2018'de sadece İstanbul'da en az 226 işçi yaşamını yitirdi

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi'nin 2018 İstanbul raporu açıklandı.

İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi'nin hazırladığı kolektif rapora göre 2018 yılında sadece İstanbul'da çeşitli iş cinayetlerinde en az 226 işçi yaşamını yitirdi.

Ulusal ve yerel basından, işçilerin mesai arkadaşları ve ailelerinden, iş güvenliği uzmanlarından, işyeri hekimleri ve sendikalardan derlenen bilgilere göre oluşturulan rapordan satır başları şöyle: