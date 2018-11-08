Bir Yapı Kredi emekçisi daha hayatını kaybetti

İzmir Gaziemir'de 500'ü aşkın emekçinin çalıştığı Müşteri İletişim Merkezi'nde satış yetkilisi olarak çalışan Şeyma Kurultak geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitirdi. Yapı Kredi Emekçileri Halk Komitesi yaptığı açıklamada Kurultak'ın ölüm nedenini mobbing ve ihmal olarak duyurdu.

İzmir Gaziemir'de YKY'nin Müşteri İletişim Merkezi'nde satış yetkilisi olarak çalışan Şeyma Kurultak geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitirdi. Yapı Kredi Emekçileri Halk Komitesi tarafından yapılan açıklamada Kurultak'ın yıllık izine çıkmadan önce rahatsızlandığı fakat iş yeri hekiminden rapor ya da sevk alamadığı ifade ediliyor.

Yapı Kredi Emekçileri Halk Komitesi açıklamasında son dönemde yaşanan baskı ve personel ölümleri haberleri üzerine duyduğu üzüntü ve tepkiyi dile getirerek vefat eden emekçilerin ailelerine tekrar baş sağlığı diledi. Yapı Kredi çalışanlarına yaşanılan haksızlıklar karşısında çaresiz olmadıklarını hatırlatan komite açıklamasında sessiz kalmamaya, iş yerlerinde yaşadıkları mobbing ve haksız uygulamaları Patronların Ensesindeyiz ağında teşhir etmeye ve komiteyle iletişim kurmaya ve dayanışmaya çağırdı.

Bir yıl önce müdürü tarafından mobbinge maruz kaldıktan sonra beyin kanaması geçirerek hayatını kaybeden üç çocuk annesi Nadide Kısa da Yapı Kredi bankası şube çalışanıydı. Benzeri bir örnek geçtiğimiz hafta Kadıköy Altıyol şubesi'nde bir bankacının işyerinde bayılıp hastaneye kaldırılmasına neden oldu.