Adı konulmamış savaşta geçen ay: Kapitalizm öldürmeye devam ediyor

Türkiye Ocak ayına da işçi cinayetleriyle girdi. Ocak ayında en az 155 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirirken, bu işçilerden 10’u çocuk, 11’i kadın ve 19’u göçmenlerden oluşuyor.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi, Ocak ayında yaşanan iş cinayetlerine ilişkin raporunu açıkladı.

Buna göre Ocak ayında en az 155 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. Bu işçilerden 10'unun çocuk işçi olduğunun belirtildiği raporda, ölümlerin en çok tarım, inşaat, taşımacılık, gemi/tersane, belediye/genel işler, metal, tekstil, ağaç, enerji ve güvenlik işkollarında gerçekleştiği vurgulandı.

En fazla ölüm nedeni zehirlenme/boğulma ezilme/göçük, trafik/servis kazası, kalp krizi ve yüksekten düşme olarak kayıtlara geçti.

İş cinayetlerinde ölenlerin sadece 3’ü (yüzde 1,93) sendikalı işçi, 152 işçi ise (yüzde 98,07) sendikasız.

2019 Ocak ayında iş cinayetlerinde yaşamını yitiren 155 işçinin listesi:

Metin Özçevik, Abdul Şükür Türkmen, Türkmen Damar, Erdal Akbaş, Emin Karaçam, İsmail Sönmez, Dahil Bolat, Hakan Güneş, Cuma Çiftçi, Yakup Yıldız, Leyla Kurtboğan, Tamer Kokaroğlu, Barno Radjapova, Muhammed El Muhammed, Abdullah Rahicuha, Muhammed Emin, Mahmud Emin, Juma El Emin, Şakir Bal, Hasan Çetin, Zeynep Y., Muzaffer Sefercik, Zinnur Tomay, İdris Karadayı, Nurettin Güzel, Kadir Erdoğan, Fahri Koç, Nesrin Demirtaş Bilgin, Mazhar Semih Başkan, Ceren Damar Şenel, Vedat Zenderlioğlu, İbrahim Halil Oruç, Bülent Çölek, Mustafa Yanardağ, Serkan Aydınoğlu, Yaşar Çakıcı, Sait Korucu, Selçuk Çelebi, Aziz Yıldız, Abdul Khabir Haıdarı, Emre Adıyaman, Murat Yürekli, Serhat Saçma, Mevlana Kaplan, Abdulhamid Animem (Ahmed Alkhalel), Murat Yerkel, Zakir Çetinkaya, Yusuf Özkök, Musa Altun, İsmail ., Orhan Yaşa, İsmail Tüneyli, Necmullah Penceri (Nesmullah Pencer), Muhammet Şahin İmam, Nevzat Yağlu, Bünyamin Akat, Ökkeş Sürmeli, Emrullah Ersoy, Ali Gültekin, Emrullah Demir, Ali Selvi, Oğuzhan Demirhan, Mehmet Genç, Sedat Yeşilköy, Yaşar Cesur, Yüksel Şahan, M.G., Ruhi Topçu, Cihan Kızılkaya, Muzaffer Kalafat, Mojtaba Taghı Zadeh Hamzyan Olya, Tolga Açıcı, Faruk Çabuk, Turan Çiftçi, Mustafa Hasanoğlu, M.D., İsmet Özalp, Muhammed Arslan, Hayri Kör, Abdullah Dizman, Muharrem Bayburtlu, Semih Çalışkan, Murat A., Mehmet Karaca, Muhammed Ali Yılmaz, Mehmet Tütüncü, Semih Solak, Sinan Karabulut, Erdoğan Çetinok, Yüce Karanki, Ahmet Gürdağ, Tayfun Dirik, Sinan Elik, Kamil Arkan Özyurt, Ebubekir Topbaş, Gençağa Korkmaz, İbrahimov Mammadali, Bodnik Ruslan, Vyazovsky Rostyslav, Krepets Dmytro, Ovdiienko Volodymyr, İsmyilov Turbat, Valery Cerkezov, Ahmetcan Yiğit, İsmail Cem Temel, Abdulkadir Mutlu, Alp Aslan Veizoğlu, Cavit Uçar, İsmail Kartal, Yusuf T., Şenol Ertem, Halil İbrahim Çolak, İbrahim Yardım, Ali Yaşar, Devrim Bayram Demir, Mustafa Tahkika, İbrahim Atalay, Mahsum Cebe, Ayhan Güven Turan, Nihat Alakara, Ömer Bayır, Atilla Balandi, Yasin Balandi, Emircan Tunç, Ramazan Uysal, Murat Tekinci, Fethi Akkurt, Hatice Sonar, Aysel Sonar, Altan Karaağaçlı, Mert Kaner, Bayram Akçay, Elmas Sakıt, Hüseyin Alkan, Saib Erdoğan, Hamit Çitçi, Sezai Karaca, Ali Çelikdemir, Gökhan Özkan, Ayvaz Özkan, Eyüp Aydın, Berivan Karakeçili, Ahmet Çiftçi, İsmail Demirbaş, Özcan Kırem, Birgül Gündüz, Mehmet Çelik, Nadir Özer, Murat Yağcı, Mehmet Tanrıverdi, Osman Pollaz, Mustafa Aydoğan, İsmail Güden, Doğan Karadeniz ve ismini öğrenemediğimiz bir işçi...