2018'in ilk yarısında en az 907 işçi, iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi

2018'in Haziran ayı iş cinayetleri bilançosu açıklandı. Rapora göre Haziran ayında en az 149 işçi yaşamını yitirirken; yılın ilk altı ayında en az 907 işçi çeşitli iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi.
2018'in Haziran ayı iş cinayetleri bilançosu açıklandı.
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi'nin ulusal ve yerel basından, sendikalardan, meslek örgütlerinden, iş güvenliği uzmanlarından ve işçilerin mesai arkadaşlarından derleyerek hazırladığı rapora göre geçen Haziran ayında en az 149 işçi, 2018'in ilk altı ayında da en az 907 işçi çeşitli iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi.
Rapordan satır başları ve öne çıkan veriler şöyle:
- Elimize yeni ulaşan bilgiler ışığında Ocak ayında en az 144, Şubat ayında en az 128, Mart ayında en az 129, Nisan ayında en az 188, Mayıs ayında en az 169 ve Haziran ayında en az 149 işçi olmak üzere; Türkiye’de 2018 yılının ilk altı ayında en az 907 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi…
- 149 emekçinin 119’u ücretli (işçi ve memur), 30’u kendi nam ve hesabına çalışanlardan (çiftçi ve esnaf) oluşuyor...
- Ölenlerin 9’u kadın işçi, 140’ı erkek işçi. Kadın işçi cinayetleri tarım, ticaret ve konaklama işkollarında gerçekleşti…
- 2’si 14 yaş ve altında olmak üzere 6 çocuk işçi can verdi. Çocuk işçi cinayetleri tarım ve ticaret işkollarında gerçekleşti...
- 6 mülteci/göçmen işçi yaşamını yitirdi. Mülteci/göçmen işçilerin 2’si Suriyeli, 2’si Gürcü, 1’i Özbek ve 1’i Azeri…
- Ölümler en çok tarım, inşaat, taşımacılık, ticaret, belediye, metal ve enerji işkollarında gerçekleşti. OHAL sonrası sanayi işçilerinin ölümünde oransal artış olduğunu tespit etmiştik. Ancak bu durum tersine dönmüş durumda. Üst üste dördüncü aydır sanayi işçilerinin iş cinayetlerindeki oransal artışında azalma görülüyor…
- En fazla ölüm nedeni trafik/servis kazası, yüksekten düşme ve ezilme/göçük. Her ay bu nedenler sıralama değiştirerek ilk üç sırada yer alıyor. Bu ay kalp krizi/beyin kanaması ile şiddet nedenli iş cinayetlerinde artış gözüküyor…
- Haziran’da Türkiye’nin 50 şehrinde iş cinayeti gerçekleştiğini tespit ettik. En çok iş cinayeti İstanbul, Adıyaman, Bursa, Manisa, Kocaeli, Sakarya, Hakkari, İzmir, Konya, Kütahya, Osmaniye ve Şanlıurfa’da yaşandı...
- Ölenlerin 2’si (yüzde 1,34) sendikalı işçi, 147 işçi ise (yüzde 98,66) sendikasız. Sendikalı işçiler taşımacılık ve güvenlik işkolunda çalışıyordu. Diğer yandan ölen başka sendikalı işçiler de olabilir. Ancak kâğıt üzerinde olan sendikal üyeliklerinin gerçek bir örgütlülük olmaması ve birçok sendikanın ölen üyelerini sahiplenmemesi sonucu net bir bilgi verme şansımız olmadığını da belirtelim...