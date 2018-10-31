VİDEO I Öğretmenler anaokulunda 'Fight Club' kurmuşlar

ABD'nin Missouri eyaletinde öğretmenlerin öğrencileri birbirleriyle dövüştürdükleri görüntüler ortaya çıktı. 'Ring' kuran öğretmenlerin öğrencileri izledikleri ve tezahürat yaptıkları belirtiliyor.

ABD'nin Missouri eyaletinde bulunan St. Louis'de bir anaokulunda öğretmenlerin öğrencileri dövüştürdüğü ortaya çıktı.

Fox-2 News tarafından yayımlanan görüntülerde, öğrencilerin birbirleriyle kavga ettikleri, bu sırada öğretmenlerin "ring" kurarak tezahüratta bulundukları görülüyor.

Görüntülerin kardeşi dövüştürülen 10 yaşındaki bir çocuk tarafından çekildiği belirtilirken, anaokulu kameralarının da yarım saati bulan kavgaları kayda aldığı bildiriliyor.

Dövüştürülen öğrencilerin birbirlerinin kafalarına yumruk attıkları, kayda alınan görüntülerde öğretmenler izlerken yere düştükten sonra dövülen çocuklar olduğu aktarılıyor.

Olayın ortaya çıkmasıyla birlikte anaokulunun ilgili öğretmenleri kovduğu belirtiliyor.

ABD basınında "Dövüş Kulübü"ne benzetilen olayın incelenmesinden sonra 26 ihlalin tespit edildiği kaydediliyor.