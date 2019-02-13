Tütün şirketi yöneticisini bakan yardımcısı atayan Türkiye'ye uluslararası tepki

Tüberküloz ve Akciğer Hastalığına Karşı Uluslararası Birlik (The Union), British American Tobacco yöneticisinin Ticaret Bakan Yardımcılığına atanmasına tepki göstererek Türkiye hükümetine atamayı iptal etme çağrısı yaptı.

British American Tobacco (BAT) yöneticisi olan Rıza Tuna Turagay, Cumhurbaşkanı Kararı ile Ticaret Bakan Yardımcısı olarak atanmıştı.

Tüberküloz ve Akciğer Hastalığına Karşı Uluslararası Birlik (The Union) bugün yayımladığı basın bildirisi ile Türkiye hükümetine çağrı yaparak, Cumhurbaşkanı Kararı ile Ticaret Bakan Yardımcılığına atanan ve Ocak 2019’a kadar British American Tobacco (BAT) yöneticisi olan Rıza Tuna Turagay’ın atamasının iptalini istedi.

Bildiride, The Union’un tütün kontrolü direktörü Dr. Gan Quan’ın “Tütün endüstrisi ve halk sağlığı çıkarları arasında uzlaştırılamaz bir çelişki vardır. Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan bu atama Türkiye adına büyük hayal kırıklığı ve yenilgi anlamı taşıyor. Halk sağlığını tütün endüstrisinin dehşet verici nüfuzundan korumak üzere bu atamanın ivedilikle iptal edilmesi için Hükümete çağrı yapıyoruz” sözlerine yer verildi.

Tüberküloz ve Akciğer Hastalığına Karşı Uluslararası Birlik (The Union), akciğer sağlığı konusunda dünyanın saygın ve etkili örgütleri arasında yer alıyor.

Yaklaşık 100 yıldır dünyanın birçok yerinde özellikle yoksul kitlelerin sağlığını iyileştirme misyonuyla, bilimsel araştırma, eğitim, sağlık hizmeti, teknik yardım çalışmaları yapan Birliğin merkezi Paris'te bulunuyor. Birliğin 11 ülkede ofisleri, 147 ülkeden binlerce üyesi var.

