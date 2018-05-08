Trump'ın İran politikası petrol fiyatlarını yükseltiyor

Amerikan ham petrol fiyatı 2014'ten beri ilk kez varil başına 70 doları geçti. ABD'nin İran'a yeniden yaptırım getirmesi durumunda petrol fiyatlarının daha da yükseleceği ve petrol piyasasının daha da daralacağı belirtiliyor.

Dünya petrol üretiminde kesintilerin yaşanması, petrol fiyatlarının iki yıl öncesine kıyasla iki katına çıkmasına neden olurken, ABD Başkanı Trump'ın İran nükleer anlaşmasına ilişkin bu akşam vereceği karar öncesinde fiyatlar daha da yükseliyor.

Amerikan ham petrol fiyatı 2014'ten bu yana ilk defa varil başına 70 doları geçti.

Yatırımcılar, nükleer anlaşmadan vazgeçilmesi durumunda ham petrol üretiminde dünya beşincisi olan İran'a yeni yaptırımlar uygulanmasından ve bunun sonucunda küresel arzın daha da daralmasından korkuyor.

New York Times'ın haberine göre, piyasa araştırma firması Wood Mackenzie'de petrol analizcisi olan Ann-Louise Hittle, piyasanın gündemi tedirgin bir şekilde takip ettiğini belirtti.

Araştırmacılar, İran'a yeniden yaptırım uygulandığı takdirde ülkede günlük petrol satışının 300 bin-600 bin civarında, belki de 1 milyon varil azalacağını öngörüyor. Fiyatların yüksek kalmasıysa İran'a kısa vadede kazanç sağlayabilir.

Arzda kesinti yaşanması, Rusya'da, Suudi Arabistan'da ve Venezuela'da üretimin düşürüldüğü döneme denk düşüyor. Küresel arzda daralma sonucu 2016 başında varil başına 30 dolar olan petrol fiyatları hızla yükselişe geçerken, Brent fiyatları bugün 75 doları geçmiş bulunuyor.

Uzmanlar, petrol piyasasının temel ekonomik kurallarla şekillendiğini belirtirken, İran gündemininse bir nevi cila olduğunu vurguluyor.