Trump: Meksika'yla duvara izin vermezlerse hükümeti kapatırım

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Kongresi'nin Meksika sınırına duvar örülmesine izin vermemesi durumunda 'Hükümeti kapatacağını' söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika sınırına örmeyi planladığı duvara dair açıklamada bulundu.

ABD Kongresi'nin duvar için gereken 5 milyar doları vermemesi durumunda hükümeti kapatmaya hazır olduğunu söyleyen Trump, duvar için bundan daha fazla para gerekebileceğini de kabul etti.

Trump, 5 milyar doların "duvarı fiziksel olarak inşa etmek" için gereken para olduğunu, duvarın inşasıyla birlikte sınır güvenliği maliyetlerinin de artacağını söyledi.

ABD Başkanı, Meksika'dan gelen göçmenlere düşmanlığıyla biliniyor.

'HÜKÜMETİN KAPANMASI' NE ANLAMA GELİYOR?

ABD'de bütçe sorunları yaşandığında "hükümet kapanıyor". Bu durumda zorunluluk taşımayan kamu hizmetleri durduruluyor.

Hükümetin kapandığı durumlarda kamu çalışanları zorunlu olarak izne çıkarılıyor.

Hükümetin kapanmasından muaf olan kurumlar arasında ABD ordusu, çeşitli emniyet ve sosyal güvenlik kurumları ve sağlık kuruluşları yer alıyor.