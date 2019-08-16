Suriye'nin İdlib harekatı sürüyor, AA 124 bin yeni sığınmacının geleceğini öne sürdü

Suriye ordusunun İdlib harekatı sürerken, Suriye'li komutanlar kurtarılan bölgenin 7 kilometre kareye yakın olduğunu açıkladı. Diğer taraftan cihatçıların işgal etmiş olduğu bölgede faaliyet gösterdiği iddia edilen bir ‘yardım kuruluşu’ yetkilisi Anadolu Ajansına verdiği demeçte 124 bin sivilin Türkiye sınırına doğru hareket ettiğini iddia etti.

Suriye ordusundan bir tugay komutanı Sputnik’e yaptığı açıklamada, İdlib’in güneyinde bulunan Madaya ve Tel el Arcahi köylerinin cihatçıların elinden kurtarıldığını bildirdi. Komutan, köyleri geri alırken yapılan operasyonda çok sayıda askeri teçhizatı da ele geçirdiklerini belirtti. Bir başka komutansa kurtarılan bölgenin 7 kilometrekareye yakın olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı’ysa (AA) hazırladığı İdlib haberinde Suriye Müdahale Koordinatörlüğü adlı cihatçıların kontrolündeki bölgede çalışma yürüttüğü iddia edilen bir ‘yardım kuruluşu’ yöneticisinin görüşüne yer verdi.

AA’ya konuşan Suriye Müdahale Koordinatörlüğü Müdürü Muhammed Hallac Suriye ordusu ve Rusya'nın Kurban Bayramı'nda İdlib'e saldırılarında yerinden edilen 124 bin sivilin, Suriye-Türkiye sınırındaki kamplara göç ettiğini iddia etti. Öte yandan ‘yerel sivil toplum kuruluşu’ olarak tanıtılan kurumun tek resmi kanalı bir Twitter hesabı. Varlığı iddia edilen ‘yardım örgütü’ yöneticisinin muhalifleri destekleyen basın kuruluşlarına ve AA’ya demeç vermek dışında başka bir çalışmasının kaydı bulunmuyor.