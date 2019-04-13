Suriye'nin Hama kenti yakınlarına füze saldırısı: Hava savunma sistemleri karşılık verdi

Hama'nın kuzeyindeki Masyaf bölgesinde şiddetli patlamaların meydana geldiği bildirildi. Suriye medyası, hava savunma sistemlerinin 'düşman füzelerine' karşılık verdiğini duyurdu.

Hama kentinin kuzeyindeki Masyaf bölgesinin füzelerle hedef alındı.

Suriye devlet televizyonu, hava savunma sistemlerinin füzelere karşılık verdiğini bildirdi.

İhbariye televizyonu hava savunma sistemlerinin "düşman füzelerini" durdurduğu bilgisini verirken, olayın bilançosuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Masyaf'ta bulunan Bilimsel Araştırma Merkezi, İran'ın balistik füze programıyla bağlantılı olduğu gerekçesiyle İsrail tarafından 2017 ve 2018'de de hedef alınmıştı.

Bununla birlikte Suriye makamlarından henüz bir açıklama gelmedi.

Diğer yandan resmi olmayan kaynaklar, İsrail uçakları tarafından Masyaf'ta "İranlı milislere ait" Talai kampının yer aldığı Şeyh Gadban bölgesinin vurulduğunu öne sürdü.