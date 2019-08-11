Suriye Ordusu'ndan İdlib'de önemli adım

Suriye ordusunun İdlib’in güneyindeki El Habeet kasabasını ele geçirdiği belirtildi. El Habeet’in hükümetin denetimine geçmesinin, Han Şeyhun kasabasının da alınmasının önünü açması bekleniyor.

Suriye’de yayınlanan El Vatan gazetesi İdlib’in güney kırsalında yer alan El Habeet kasabasında ordunun kontrolü yeniden ele geçirdiğini yazdı.

Ordunun buraya düzenlediği operasyon ile El Nusracı cihatçılara esaslı bir darbe indirdiği belirtilen El Vatan haberinde, harekat neticesinde hayatta kalan cihatçıların Han Şeyhun kasabasına kaçtığı belirtildi.

Sputnik'in haberine göre, El Habbet’in ordunun denetimine geçmesi, stratejik anlamda önemli. El Habeet, İdlib bölgesindeki önemli kasabalardan birisi olan Han Şeyhun’u ele geçirmeye yardımcı olacak bir basamak olarak görülüyor.